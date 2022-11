El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín llegará al Teatro del Bicentenario para presentar "Cantata". Se trata de la obra del destacado coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, que será el broche de oro de la 40¦ Temporada de Mozarteum San Juan. "Cantata" fue presentada en Buenos Aires este año por el prestigioso elenco porteño, en el Teatro Coliseo en el marco de ITALIAXXI, y luego siguió como parte de la programación de la Temporada 2022. Con la versión montada en Argentina bajo supervisión del propio coreógrafo romano y su asistente Roberto Zamorano, la presentación en el TB será la primera en el interior del país.



"Cantata es un obra muy alegre, vibrante, con colores del sur de Italia; personajes de un pueblo donde todos los gestos son muy viscerales, es muy mediterránea. No tiene escenografía y tiene un solo vestuario, por eso es una obra fácil de sacar de gira. Todo puesto en la interpretación, la coreografía. El ambiente que se crea dentro de esta obra es como si estuvieras, de alguna manera, pasando por el sur de Italia, desde la belleza de música, los ambientes, la luz" comentó a DIARIO DE CUYO Andrea Chinetti, directora del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.



Creada por Bigonzetti en 2001 para el Ballet Gulbenkian de Lisboa (Portugal), desde entonces ha sido interpretada por distintas compañías del mundo. Chinetti resaltó que el encuentro entre el premiado coreógrafo y los bailarines argentinos fue muy satisfactorio.

"A los bailarines les dio mucho placer poder trabajar con una obra que expresa con tu cuerpo la cultura de un pueblo", Andrea Chinetti.

"Fue muy sorprendente. Mauro dijo que no había diferencias, que incluso potenciaba su obra esta cosa latina, pero claro, también hay mucha influencia italiana aquí" comentó la maestra.



Con la participación de 24 bailarines del elenco, la destacada compañía -que ya actuó aquí en dos oportunidades y también de la mano de Mozarteum- da vida a una pieza que tiene "mucha exploración de las relaciones entre hombres y mujeres, la seducción, el placer, las peleas. Es una obra de la que la gente sale bailando, feliz. Pasa por diferentes estados y son todos lindos; además el lenguaje de Mauro para esta obra es muy orgánico y muy placentero para los bailarines. Les dio a todos mucho placer el poder trabajar con una obra que expresa con tu cuerpo la cultura de un pueblo" dijo y destacó la música original que tiene la pieza compuesta por el grupo ASSURD-Enza Pagliara-Enza Alessandra Prestia. "Es toda música del sur de Italia, así que están especialmente invitados los integrantes de la comunidad italiana; hay serenatas, salentinas, tammurriatas (formas musicales asociadas a la danza)" aseguró Chinetti sobre la producción que fue posible con el apoyo de instituciones italianas en Argentina y la Embajada de Italia. "Fue un trabajo de varios años para poder traer a Mauro Bigonzetti, fue maravilloso poder trabajar con él y con su asistente Roberto Zamorano, que repuso la obra y luego Mauro vino a terminar de cerrar el espectáculo" comentó.



En paralelo, Chinetti puso de relieve el buen presente de la compañía. "Estamos de a poco recuperando algo que ya teníamos, poder invitar coreógrafos extranjeros y poder posicionar a la compañía en ese lugar. Durante muchos años no pudo suceder por falta de presupuesto, después por la pandemia, así que creo que estamos recuperando eso, que en los '90 tuvimos y se paró" detalló.



En lo personal, para la directora, Cantata implica volver al Teatro del Bicentenario en poco tiempo, porque el mes pasado encabezó la reposición de la Carmina Burana de Mauricio Wainrot. "Me gusta mucho trabajar en el Teatro, que es un orgullo para los sanjuaninos. Además pude trabajar con bailarines locales, que tienen un potencial impresionante y tienen una gran maestra (NdeR: Victoria Balanza, responsable del Programa de formación de bailarines) que fue bailarina nuestra, solista del Ballet del San Martín; y que haya elegido quedarse en San Juan me parece espectacular. Me encanta tener estas intervenciones con diferentes espacios o lugares federales porque nosotros también producimos muchos bailarines dentro de la escuela del San Martín y por ahí no tienen lugar en Buenos Aires, entonces está bueno que en otras provincias se creen espacios de trabajo" cerró Chinetti desde Buenos Aires, antes de la llegada del elenco que dirige junto a Diego Poblete, quien también ha estado involucrado en varias obras que se vieron en la provincia, incluida Carmina Burana.



EL DATO

Cantata. Ballet Contemporáneo Teatro San Martín. Miércoles 9 y jueves 10 de noviembre a las 21.30 en el Teatro del Bicentenario. Entrada: $800 a $2.500. En boletería del teatro y a través de tuentrada.com (link en sitio del TB).