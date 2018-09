Burt Reynolds, un ícono del Hollywood, falleció a los 82 años de un ataque cardíaco. Su representante, Erik Kritzer, confirmó la triste noticia a The Hollywood Reporter. El popular actor, que estuvo nominado a un Oscar y a un Globo de Oro por su actuación en Boogie Nights (1997), se había sido sometido a una operación cardíaca en 2010. Reynolds estaba internado en el Jupiter Medical Center, en el sur de Florida.

Reynolds se mantuvo activo hasta la actualidad. Su última película fue The Last Movie Star(2017), en la que encarnaba a una ex estrella de cine que trata de convencerse de que sus años de gloria aún no han pasado, pese a que todo parece indicar lo contrario. El actor- conocido por actuar en filmes como Deliverance o Smokey And The Bandit– estaba trabajando en Once Upon a Time in Hollywood, el último proyecto de Tarantino.

Una de las últimas apariciones públicas de Reynolds fue en año 2017. Lo hizo del brazo de Robert De Niro en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. En su extensa carrera tiene 188 créditos como actor, incluido Striptease, The Longest Yardy las dos versiones de Golpe bajo: el juego final de 1974 y 2005 con Adam Sandler. Además, tuvo una exitosa serie televisiva en los 90, Evening Shade.

Estuvo casado con Judy Carne, entre 1963 y 1965, y luego con Loni Anderson, entre 1988 y 1993, con quien tuvo una de las separaciones más escandalosas de Hollywood. Durante cinco años consecutivos, de 1978 a 1982, sus películas fueron las más taquilleras. Su fama se disparó gracias a Smokey and the Bandit y Cannonball Run.

El actor nacido en Michigan en 1936 estuvo entre las opciones de Paramount Pictures para interpretar a Michael Corleone en el El Padrino, de 1972, de Francis Ford Coppola. En 1979 se convirtió en el segundo hombre en aparecer desnudo en la portada de Playboy. Ya se había desnudado en 1972 para la revista Cosmopolitan.