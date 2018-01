La cantante del grupo de rock irlandés The Cranberries , Dolores O´Riordan , murió a los 46 años en Londres, según confirmó la agencia de noticias británica PA citando a los representantes de la artista. Por el momento no hay más detalles disponibles y la causa de la muerte no ha sido revelada públicamente.

La representante de la cantante, Lindsey Holmes, comentó que O´Riordan murió repentinamente y que su familia está "devastada" por la noticia y "pidió privacidad en este momento muy difícil".

O´Riordan lideraba la banda irlandesa desde 1989 junto a los hermanos Noel Hogan y Mike Hogan. En 2007 y 2009 la cantante desarrolló su carrera solista con los discos Are you listening? y No baggage.

La cantante se presentó por última vez en público el fin de semana previo a la Navidad, en la fiesta anual de la revista Billboard, que se celebró en la ciudad de Nueva York.

En mayo pasado Dolores O'Riordan tuvo que cancelar una serie de presentaciones con The Cranberries por recomendación médica y a raíz de fuertes dolores en la espalda. The Cranberries se había reunido nuevamente tras su separación en 2004.

Actualmente, la cantante estaba al frente de un nuevo proyecto musical llamado D.A.R.K., con el que editó un álbum en 2016: Science Agrees.