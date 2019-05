Gabriel Gustavo Pinto, más conocido como Tuqui, murió a los 64 años. A lo largo de su carrera artística, se desempeñó como humorista, actor, conductor, columnista y músico. La noticia fue confirmada por su colega Juan Di Natale en su cuenta oficial de Twitter. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

Nació el 22 de marzo de 1955. Cuando era joven, comenzó a estudiar la carrera de abogacía y trabajaba en un banco. Pero, movilizado por la música del popular artista Luca Prodan, decidió dar un radical giro en su vida y aprendió a tocar la guitarra.

Poco a poco, con su humor ácido fue ganando popularidad trabajando en la radio en la década de los 90. Durante dos décadas, se desempeñó en la Rock & Pop y participó de diversos ciclos, entre los que se destacan Subí que te llevo, junto a Bobby Flores, Se nos viene la noche, acompañando a Juan Di Natale y Tarde negra, con la Negra Vernaci.

Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los ‘90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar mucho bandido. — Juan Di Natale (@soyjuandinatale) May 27, 2019

Mientras que en televisión, actuó en la ficción Luna Salvaje y como humorista estuvo en diversos programas de entretenimientos, como Café fashion, Justo a tiempo y Peligro sin codificar. También realizó algunas participaciones en el ciclo de Susana Giménez.

En marzo de 2012, sufrió un accidente manejando una moto. Como consecuencia, quedó discapacitado. "Tuve un accidente, iba en moto y un taxista desafortunadamente no me vio. Él quería doblar y yo no. Me convenció con el paragolpes. Salí volando y me fracturé la cadera, que quebré la cabeza del fémur. Me operé y no soldó. Me quedó una pierna más corta. No me puedo apoyar en esa pierna. Por lo tanto estoy perdiendo masa muscular", aseguró el humorista en una entrevista con TN.

"Mi problema es que no puedo caminar sin muletas. Conseguí el 'carnet de tullido', como le digo yo, que es el certificado de discapacidad. Me sirve para tomar colectivos hasta el número 199. Esto me sirve para viajar a colectivos en los que no puedo subir y en trenes", agregó el conductor radial con ironía.

Durante esa entrevista, Tuqui también se quejó por las complicaciones y la burocracia a las que se debió enfrentar al iniciar los trámites para obtener una pensión por discapacidad ya que estaba desempleado en ese momento.

Más allá de esta situación, jamás perdió el humor: "Siempre sostuve que el que se puede reír de sí mismo nunca le falta la diversión. Cuanto peor me va, con los dolores se me ocurren chistes. A la noche, por ahí mi mujer dormida me pega un rodillazo y se me ocurren chistes que se los cuento a mis amigos…".

Su último trabajo fue como columnista de humor para Border Periodismo, el portal de actualidad, política y tendencias dirigido por la periodista María Julia Oliván.