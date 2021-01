Si los rumores de romance entre Natalie Pérez y El Polaco iban en ascenso, el estreno de su primer videoclip juntos terminó por reavivar las versiones. Según contaban en LAM, la cantante -que reemplazó al Polaco durante su licencia por coronavirus en MasterChef Celebrity- habría pegado muy buena onda con el músico al punto de generarle un conflicto en su pareja con Barby Silenzi. Los protagonistas, que acaban de lanzar El Regalo, su primera colaboración juntos, no se había referido al tema hasta ahora.

Hace unos días, Natalie sorprendía confesando que el Polaco, al que conocía poco y nada, la tenía bloqueada de Instagram desde hace años. Pero ahora redobló la apuesta y le hizo frente a los dichos que los vinculan sentimentalmente.

“Los líos con la pareja se solucionan en la casa. Los trapitos en casa. Creo que está todo bien, yo le doy like también. No sé, buena onda. Yo no hice nada, me porté re bien”, se sinceró sin vueltas en diálogo con revista Gente y Paparazzi. Además le preguntaron por la actual pareja del artista, a quien aseguró no conocer personalmente. “No la conozco a Barby, no hablé, pero no tengo problema en conocerla. No sé nada. De hecho, me enteré de todo esto por la televisión”, aclaró.

Sobre su reacción al verse involucrada en este triángulo amoroso, la autora de Detox, single que le da nombre a su segundo álbum, reconoció: “La primera vez le dije ‘che, ¿qué onda?’. Le reenvié una nota que me había mandado una amiga. Y le digo ‘¿qué onda?’. Y me dice (El Polaco) ‘ya fue’. Bueno listo. Y así fue. Y ahora nos charlamos por el lanzamiento de la canción”. Y para cerrar, no esquivó una pregunta que fue al hueso. “¿Creés que él está enamorado de vos?”, le preguntaron. Y ella contestó: “¿De mí? No, nos vimos dos veces. Quién se puede enamorar en dos encuentros”.

Cabe recordar que las primeras “alarmas” de un supuesto romance entre los artistas la activaron en LAM. “Todo se terminó de pudrir cuando El Polaco entró a Masterchef. Que se la creyó, se agrandó y empezó a ver a otras minas. Todos apuntaron a Sofía Pachano, pero no era ella. Tenían buena onda, se hicieron amigos, tienen confianza, pero el problema era Natalie Pérez. Barby Silenzi la celaba”, subrayaba Ángel de Brito semanas atrás.

“Se viene un temón con Natalie el viernes, explota”, escribió el cantante de cumbia en su cuenta de Instagram con la misma foto y ella le contestó: “Dale Pola, es un temazo. Más positivo”. De esta manera, El Regalo, nombre del nuevo single que une a los jóvenes artistas, marcará un nuevo precedente en la carrera musical de ambos.