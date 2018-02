Nazarena Vélez contó una fuerte historia relacionada con la muerte de su hermana Jazmín, el nacimiento de su hijo Thiago y Fabián Rodríguez.

Por primera vez, Nazarena Vélez reveló uno de los momentos más impactantes que le tocó vivir después de la muerte de su hermana y también confesó: "Saqué todas las fotos porque sino, iba a terminar en un loquero".

La charla se dio en 'Vino para vos', donde la actriz y productora habló de las grandes pérdidas de su vida. Aunque habló de ellas en muchísimas oportunidades, hubo algo que nunca se animó a contar públicamente, hasta hoy. "Cuando yo estaba embarazada de 2 meses y medio, muere Jazmín. Tuve un embarazo heavy. El día que nace Thiago, lo dejaron internado en neonatología y para mi fue tremendo", le explicó a Tomás Dente.

"Un día suenan las alarmas porque otro de los bebés que estaba internado ahí se complicó. Yo estaba muy sensibilizada, no quería ni mirar pero Fabián se quedó ahí, con la mirada perdida. Yo le decía que no mirara, que era horrible quedarse en el medio, pero no me dio bola y me enojé", relató.

"Más tarde se lo dije, que era horrible lo que había hecho... quedarse ahí a ver el dolor de otros. Y me dijo que no estaba mirando eso, me hizo jurar que no iba a ponerme mal y me dijo que estaba Jazmín ahi. Fabián no era de creer en esas cosas, pero se largó a llorar y me dijo que Jazmín le había pedido que nos cuidara".

A diferencia de lo que le ocurrió aquella vez a su marido, Nazarena dijo que nunca le sucedió nada parecido a ella. "Yo lo siento muchas veces pero a él ni siquiera lo soñé. A veces siento esa cosa extraña... y de pronto por ahí lo llamo... pero bueno".

Por último, reveló las razones por las cuales decidió eliminar la pared con fotos de su hermana y su marido que tenía en su casa. "Iba a terminar en un loquero porque lloraba cada vez que lo veía. No los dejaba descansar en paz, por eso guardé todo".