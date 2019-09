Desde hace un tiempo largo la salud mental de Aaron Carter (31 años) es una preocupación para su familia. De hecho, fue el propio cantante quien contó hace pocos días en televisión que había sido diagnosticado de esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. Un cuadro que ahora generó un dramático pedido de Nick (39), quien solicitó una orden de alejamiento contra su hermano.

A través de su cuenta de Twitter, el integrante de Backstreet Boys explicó que tanto él como su hermana hicieron el pedido para poner a salvo la integridad de sus seres más cercanos. "Después de cuidadosas consideraciones, mi hermana Angel y yo lamentamos haber tenido que solicitar hoy una orden de alejamiento contra nuestro hermano Aaron", explicó.

La alarma llegó a su punto máximo a partir del momento en el que Nick sintió que estaba poniendo en juego la seguridad de su esposa, Lauren Kitt, quien está esperando el nacimiento de su segundo hijo, previsto para los próximos días.

"A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo aún no nacido, no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias", amplió el cantante de la exitosa banda, que el año próximo visitará la Argentina.

No obstante, tanto Nick como su hermana dejaron en claro que la situación no pone en cuestión sus sentimientos. "Amamos a nuestro hermano y esperamos de verdad que logre el tratamiento adecuado que necesita antes de que se haga daño a sí mismo o a cualquier otra persona", concluyó el mayor de los Carter, que acompañó su mensaje de las etiquetas "salud mental" y "control de armas".

La relación entre los hermanos siempre fue buena, y la restricción que lo obliga a mantenerse alejado de Nick motivó una respuesta de Aaron, con un reclamo incluido. "Estoy asombrado por las acusaciones hechas contra mí, y no deseo lastimar a nadie, especialmente a mi familia", escribió.

Y agregó: "Esto es, obviamente, un juego de ajedrez de algún tipo. Todo lo que pido es que mi familia me deje en paz. Esto es sangre. No es amor. Yo jamás estaré cerca de ustedes y y no quiero estarlo. Yo soy el que dijo basta, y entonces me envían esto?!"

Puestas las cartas sobre la mesa, Aaron avanzó sobre lo que planea para su futuro, con una recomendación para sus hermanos. "No puedo dejar que nadie me quite la vida. Lo que yo pasé es una locura, soy un sobreviviente y lo sé. Es MI trabajo estar bien. Sólo miren lo que haré con mi vida en el futuro", posteó Aaron.

Y concluyó: "Soy mejor que esto, y voy a tener éxito. No necesito venir de un lugar de represalias o venganza o herido. No puedes conducir algo con venganza en tu corazón. Solo necesito alejarme de esto. No quiero tener nada que ver con él y estoy trabajando en mí. Los amo y gracias por su apoyo. Y Nick, por favor manténgase alejado de mí, y Angel. Voy a estar bien. Voy a recuperar mi vida."

El cierre de la serie de mensajes de Aaron, fue con una recomendación: "Miren en su corazón, y actúen desde un lugar de amor". Pero la cuestión no terminó allí, el menor de los hermanos sacó a relucir la acusación por violación que debió enfrentar Nick, y todo parece indicar que el conflicto se prolongará en el tiempo.

Fuente: Clarín