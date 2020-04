Mientras el coronavirus continúa avanzando en el mundo, muchos siguen sosteniendo que una sopa de murciélago habría inciado la propagación del Covid-19.

Esto llevó a varias personas a reflexionar sobre cómo vivimos, haciendo especial hincapié en nuestros hábitos alimenticios.

Nicole Neumann, que desde hace muchos años no consume carne y cada vez que puede intenta sembrar conciencia en los medios, está cansada de que en plena pandemia muchos sigan añorando el consumo de carne animal.

"ANTE ESTA SITUACIÓN DE PANDEMIA QUE SIGAN HABLANDO DEL 'ASADITO DEL DOMINGO' ME SUPERA".

A través de sus historias de Instagram, expresó su malestar en plena cuarentena obligatoria. "Posta, ante esta situación de pandemia (y todas las provenientes del consumo de animales siempre) que sigan hablando del 'asadito del domingo' me supera", escribió.

Y les pidió a sus seguidores que por favor reflexionaran y tomaran real conciencia. "No están captando el mensaje para nada, ¿no? ¿La nueva conciencia no los está cacheteando? Pueden ser pastas, facturas... No se necesita carne para disfrutar en familia ni para sobrevivir, eh...", cerró, enojada.