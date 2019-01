Hermético respecto a las especulaciones de crisis que envuelven a Los Huayra y como uno de los miembros más antiguos, Sebastián Giménez -en la foto, el penúltimo, de izquierda a derecha- dio su versión frente a la posibilidad de que la de hoy en la Fiesta Provincial del Ajo (ver aparte) y la del mes que viene en la Fiesta del Sol, sean las últimas dos presentaciones en escenarios sanjuaninos, ante un inminente final. Un rumor que levantó revuelo a nivel nacional, dado el éxito del grupo nacido en Salta, que se completa con Juan José Vasconcellos en guitarra, Juan Fuentes en voz y guitarra, Luis Benavidez en teclado, Hernando Mónico en bajo y Álvaro Plaza en batería.



Hace aproximadamente un mes comenzaron a circular los trascendidos que indican que la agrupación se separaría o, al menos, cambiaría de cantante; una vez cumplidos los compromisos tomados. De hecho, el diario La Gaceta de Salta hizo público el indicio que lanzó el intendente de Cafayate, Fernando Alameda, en conferencia de prensa con motivo de La Serenata a Cafayate, sorprendiendo a los periodistas: "Puede que sea la última actuación en La Serenata a Cafayate de la agrupación de Los Huayras", reveló el funcionario.



Consultado al respecto, el músico se mostró esquivo y evitó dar precisiones sobre el futuro de la banda laureada con el Premio Revelación del Festival de Doma y Folklore de Jesús María en 2005 y el Consagración de Cosquín en 2009, nominada a los Premios Grammy 2016 y a los Premios Gardel 2017 por su más reciente álbum Gira; cuya fama llegó hasta Sidney (Australia) en 2018. Del éxito que alcanzaron y de los rumores, Giménez dialogó con DIARIO DE CUYO.



- ¿En qué momento se encuentra el conjunto?

- Vamos a visitarlos seguido a los sanjuaninos este verano, estamos contentos por eso. Estuvimos girando con el show acústico Puro Huayra haciendo teatros por todo el país y, ahora, estamos enfocados en la temporada de verano. Es como la Champion League (risas). Estamos muy concentrados, demanda mucho tiempo, mucha energía.



- ¿Van a estar en varios festivales excepto en Cosquín?

- Este año, tampoco vamos a ir a Cosquín, pero vamos a encuentros de renombre del país.



- ¿Por qué la negativa al escenario Atahualpa Yupanqui?

- Porque no hemos tenido buenas experiencias las veces que fuimos. Nos parece más sano, tanto para el festival como para nosotros, simplemente no ir. No le va a pasar nada ni a Los Huayra ni al festival y evitamos pasar por situaciones que no queremos que se repitan.



- No son los únicos que han tomado esa iniciativa...

- Es que antes de pelearnos o de tener un conflicto preferimos da un paso al costado.



- Pero obtuvieron el máximo galardón allí, igual que en Jesús María...

- Los dos encuentros nos dieron el premio máximo, pero para nosotros siempre ha sido más importante el apoyo de la gente, esa es la verdadera consagración en cada lugar al que vamos.



- ¿Son útiles estos encuentros para el músico popular? ¿Considerás que siguen siendo los dos trampolines más importantes?

- Por suerte, desde hace unos años no solamente Jesús María y Cosquín tienen esa visibilidad, gracias a Festival País podemos encontrar el Festival del Pescador, Rivadavia le canta al país y otros que van teniendo su visibilidad y eso es súper importante.

"Siempre soñamos con esto, poder vivir de la música, viajar, tocar... Y hemos procurado trabajar para que las cosas sucedan".

- ¿Opinás que la pantalla sirve de trampolín?

- Sí, claro. Para nosotros, para todos los cantores y para que se conozca todo lo que sucede en el país, una fiesta popular no es sólo el artista sino su gente, las costumbres y su tierra.



- ¿Cómo definen su estilo?

- Siempre decimos que somos una banda de música argentina, indudablemente con una identidad folclórica muy fuerte y procurando que sea sin fronteras. Somos de Salta, hemos mamado el folclore y convivimos con él, desde los 12 años que empezamos. Pero describir la música es como describir un cuadro, cada uno tiene su apreciación subjetiva.



- ¿Son los mismos de siempre?

- Tuvimos algunos cambios pero siempre la propuesta fue la misma, los fundadores somos El Colo, Juan José Vasconcellos y yo, desde 1995, que comenzamos en el Colegio Salesiano, fuimos compañeros. Juan con Luis y Hernando entraron en 2004 y en 2005 salió nuestro primer disco Los Huayra.



- ¿Cuando iniciaron su carrera se imaginaban estos resultados?

- Siempre soñamos con esto, poder vivir de la música, viajar, tocar... Y hemos procurado trabajar para que las cosas sucedan. No nos dejan de sorprender algunas situaciones como las manifestaciones de cariño de la gente



- ¿Pero después del verano, Los Huayra dirán adiós? ¿Son ciertos los rumores?

- Como todos los años, hacemos la temporada hasta marzo. Luego pararemos un tiempito para proyectar el año venidero.



- ¿Están evaluando la partida de Juan, su cantante?

- Si eso efectivamente pasa, ya le corresponderá a él anunciarlo...



- ¿Pero ya está hablado?

- Estamos concentrados en la temporada, después nos sentaremos a proyectar lo que viene.



- ¿Es cierto que Federico Maldonado será su reemplazo?

- Como digo, ahora estamos laburando en el verano, después veremos cómo sigue el proyecto.



- ¿Es verdad que la partida de Juan se debería a que seguirá su carrera como solista?

- No es momento para decir nada ni para anunciar nada.

