A Kate Hudson le gustó la versión que saltó a principios de este año, sobre un supuesto romance con Brad Pitt, el ex de Angelina Jolie. Pese a que señaló que nada de eso fue cierto, a la actriz le gustó la locura de ese trascendido.



"Ese fue el rumor más loco de todos los tiempos', dijo la rubia en su aparición en Watch What Happens Live with Andy Cohen, sobre la noticia que llegó a sostener que el actor y productor hasta se había mudado a su casa en Pacific Palisades.