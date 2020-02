Noelia Marzol publicó en sus historias de Instagram un mensaje que le escribió un seguidor que había ido a verla al teatro donde ella es parte del elenco de la obra Sex. El hombre en cuestión se comunicó con la artista con un lenguaje inapropiado y además le envió fotos sexuales.

“Qué linda que estabas ayer en la obra. Primera vez que iba y es algo distinto. Sos una bomba. ¿Cómo te trata el lunes?", al no recibir foto de la actriz el seguidor le envió una foto íntima. “Así me ponés con tus fotos”, fue la nefasta frase que utilizó para acompañar la imagen.

“Tuve una conversación muy larga con este sujeto… Intenté explicarle varias cosas, pero no entiende. ¿Alguien me ayuda?. Y luego Marzol agregó: “La conversación completa me la guardo. Pero si insiste la publico también. No aprenden más muchachos”.