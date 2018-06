LIBRO



La filosofía en once frases.

Autor: Darío Gabriel Sztajnszrajber

Género: Ensayo

Editorial: Paidós

Precio: $379.00

Sólo sé que no sé nada. Pienso, luego existo. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Dios ha muerto. Por medio de frases como esas, disparadores que estimulan el pensamiento, Darío Sztajnszrajber se propone sacar a la filosofía de los formatos que la hacen excluyente. Al hacerlo nos lleva a una conversación alucinada y alucinante con once ideas clásicas, tan pequeñas como para caber en un tuit y a la vez tan interminables como las búsquedas existenciales.

NETFLIX



The Breadwinner

Género: Animación, drama.

Dirección: Nora Twomey

Parvana es una chica de once años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos y debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en un chico para poder trabajar. Ganador del premio Annie 2017 a mejor película independiente.



SPOTIFY



Cumbia ideal

Autor: Sonora Barón

Sello: Master Media

La Sonora Barón es un grupo de cumbia, creado el año 2003 en Valparaíso. Inicialmente se conformó como una agrupación universitaria y autogestionada. En la actualidad ha consolidado su carrera. Bajo el nombre de "Nueva cumbia chilena", esta agrupación presenta su primer single en Spotify, que busca ofrecer a sus auditores una música estrechamente vinculada a la cumbia que se desarrolló en Chile en los años 60.