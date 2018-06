LIBRO



Los dueños de Internet

Autor: Natalia Zuazo

Género: Ensayo

Editorial: Debate

Precio: $299.00

Las personas están conectadas a Google, Microsoft, Facebook, Apple y Amazon. En los últimos años, las grandes plataformas tecnológicas se convirtieron en las empresas más ricas del planeta sin usar la violencia. Su poder se consolidó gracias a los millones de usuarios como nosotros que les confían su atención y sus datos a través de teléfonos móviles y algoritmos. Hoy Internet es un club de cinco grandes monopolios que generan desigualdad. Este libro propone cambiar la lógica monopólica de Internet y adueñarnos de nuestro propio modo de relacionarnos con la tecnología para vivir en un mundo más equitativo.





NETFLIX



Cargo

Género: Drama.

Dirección: Ben Howling, Yolanda Ramke

Reparto: Martin Freeman, Anthony Hayes, Caren Pistorius, Susie Porter, Kris McQuade, Natasha Wanganeen, Bruce Carter, Simone Landers, David Gulpilil.

Un padre, que trata de sobrevivir a una virulenta pandemia, atraviesa los parajes más salvajes de Australia en busca de alguien que cuide de su pequeña y la proteja. Remake de un aclamado cortometraje homónimo, firmado por los mismos directores en 2013.



SPOTIFY



Killing Is My Business... and Business Is Good!

Autor: Megadeth

Sello: Combat Records

"Matar es mi negocio... ¡y el negocio es bueno!' es el álbum debut de la banda norteamericana de thrash metal Megadeth. Fue originalmente lanzado al mercado en el año 1985. Ahora, se puede disfrutar completamente en la playlist oficial de Spotify. El álbum explora temas de religión, violencia, asesinatos y ocultismo. Imprescindible para los más fans metaleros de este clásico universal.