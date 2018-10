LIBRO

Título: La Argentina Manuscrita

Autor: Horacio Gonzalez

Editorial: Colihue

Género: Ensayo - Filosofía

Precio: $ 385.00.

Se narra la gran leyenda de Lucía Miranda, la cautiva blanca de destino trágico, historia que es la primera que con tal dramatismo afecta lo que luego sería nuestro territorio nacional. Las versiones posteriores, de Lavardén, Echeverría, Eduarda Mansilla, Hugo Wast, Felipe Boero, son tan complejas como numerosas. Han sido muy estudiadas y este libro aporta un punto de vista más. ¿Es posible desde un sentimiento tan trenzado en milenarios dramatismos las rivalidades civilizatorias y el rapto de mujeres?, evocar cuestiones de tanta envergadura como la que esos temas sugieren ahora en la Argentina? Y yendo un poco más allá, dado que todo se ofrece a la discusión, ¿qué significa hoy el nombre de Argentina y qué queremos decir cuando lo señalamos?



NETFLIX

Operación Finale

Dirección: Chris Weitz

Reparto: Oscar Isaac, Ben Kingsley, Mélanie Laurent, Joe Alwyn, Nick Kroll, Greta Scacchi.

Género: Thriller. Drama.

15 años después de la Segunda Guerra Mundial, un equipo de agentes secretos se reúne para rastrear a Adolf Eichmann, el infame arquitecto nazi del Holocausto, que había escapado de la justicia tras la guerra.

La película cuenta la historia real de cómo, en 1960, el Mossad consiguió localizar en Buenos Aires a Eichmann, al que se consideró el principal diseñador de la "solución final", los métodos de ejecución utilizados por el nazismo para exterminar a los judíos.

La producción está protagonizada por el británico Ben Kingsley, que encarna al genocida alemán, y el estadounidense de origen guatemalteco Oscar Isaac, que interpreta a Peter Malkin, uno de los agentes israelíes que participó en el arresto del nazi..



SPOTIFY

Game Over

Artista: Ska-P

Sello: Independiente

"Game Over' es uno de los lanzamientos más esperados de nuestro rock. El nuevo álbum de Ska-P, tiene 12 canciones nuevas después de haber sufrido muchos contratiempos.

Jaque Al Rey, es uno de los cortes de difusión. También hay temas como A Chitón, Eurotrama, No Lo Volveré a Hacer Más, The Lobby y Patriotadas, entre otros. El grupo de ska punk vallecano vuelve más reivindicativo que nunca tras publicar en 2016 un álbum en directo, Live in Woodstock Festival.¸·