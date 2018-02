Una nueva acusación pesa sobre Juan Darthés. Quien habló ahora fue la actriz Anita Coacci, sobrina de Susana Rinaldi, que trabajó con el actor en Gasoleros (1998 – 1999) .

A través de una publicación en Facebook, Coacci contó una dramática situación de acoso sexual y le dio su respaldo a Calu Rivero.

“Lo que me pasó se lo conté a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie”, aseguró.

Luego contó lo peor sobre un tiempo que compartieron en la ficción de Pol-ka: "en un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba, yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba cómo la cataba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'mirá como me ponés'”.

“Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se paró inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó, su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco", agregó.

Según sus palabras, la decisión de contarlo tuvo que ver con escuchar a otra persona que “defiende públicamente a Darthés”.

“Yo no sólo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu R. y a todas las mujeres que deben existir y se callaron", afirmó. Y agregó: “este señor está como cara protagonista de una tira y la gente lo defiende y él con su abogada recurre sin tapujos a la Justicia".

“Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Mientras escribo, tiemblo. Porque se que al apretar publicar se puede llegar a venir una montaña en maremoto encima mío. Pero se terminó", sostuvo.

Además de ser actriz, Coacci es Coordinadora de Producción en el Complejo Teatral de Buenos Aires.

La respuesta de su madre

Al leer esto, su madre, Inés Rinaldi, le contestó con emotivas palabras: "Hija querida no tenés que disculparte ante mí por lo que contás hoy después de haberlo callado durante tanto tiempo , por el contrario yo me disculpo por no haber sabido acompañarte en su momento. Te quiero mucho, sos muy fuerte".