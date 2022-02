El Coro Arturo Beruti, terminó un 2021 difícil, pero con esperanza para apostar a este 2022 que comienza con energías y con voces renovadas. Tras una temporada todavía con obstáculos que imponía la pandemia, el conjunto dirigido por María Elina Mayorga, reinició su tarea de ensayos y conciertos. No hubo bajas en sus integrantes y durante los últimos meses, pudieron reconectarse en lo artístico y con el público con un gran concierto final en el Auditorio Victoria junto a músicos invitados. Sobre esta base sólida, la agrupación tiene enfrente una nueva temporada y para reactivarse, hizo audiciones para reforzar las filas de barítonos y bajos. Sin embargo, la convocatoria de las pruebas del jueves pasado, resultó más amplia de lo que se esperaba y se incorporaron tenores y sopranos. Entre las nuevas voces están Ornella Bellini, Sofía Gelber, Roberto Andino, Emanuel Tello, Emanuel Pi Álvarez y Julián Domínguez, que fueron seleccionados por su directora para que de 30 miembros que conforman el coro, pase ahora a 36.



En diálogo con ellos, cada uno explicó sus motivaciones e intereses para formar parte de la institución que lleva 49 años (el año que viene cumplirá las Bodas de Oro) en la labor cultural en la provincia con reputación nacional e internacional.



Ornella, tiene 38 años de edad. Ella fue estudiante en la Escuela de Música con práctica coral y clases que tomó con Claudia Lepes. Por cuestiones personales dejó las actividades artísticas por un tiempo y con el apoyo de su familia, se presentó a la audición: 'fue todo espontaneo, esperaba una posibilidad que el coro vuelva a convocar, pero no creí que fuera tan pronto. No me encontraba preparada lo suficiente para afrontarlo. Estaba muy nerviosa pero finalmente quedé', dijo la soprano.



Por su parte, Sofía Gelber, cuenta con 22 años y también, como soprano, tiene muchas expectativas: 'desde muy chica que vengo sumando experiencia coral, pero con la pandemia, estaba muy parada, ahora estoy feliz de volver y esperaba mucho este momento. Sabiendo todo el movimiento que genera este coro en cuanto a sus festivales. Quiero disfrutar de la música'. Mientras que Roberto Andino, de 59, es un antiguo integrante de la agrupación en la década del '80, por cuestiones laborales vivió en Méjico y el año pasado regresó a San Juan: 'tenía una asignatura pendiente. Con María Elina conservamos una gran amistad y mucho cariño con los demás miembros. Nunca dejé de seguir lo que hacía en sus conciertos. El Beruti tuvo un crecimiento exponencial estos años y no hubo otra época que se hablara tanto de la música coral en el ámbito internacional, como ahora', comentó el tenor. Emanuel Tello, de 37, tiene registro de barítono, pero lo curioso es que posee muy poca experiencia en escenario. Convencido por su hijo, se animó a audicionar: 'en casa se vive mucho la música, soy preceptor de secundaria y un poco de temor al principio tenía, pero esto lo veo como un camino de aprendizaje total, estoy muy ansioso y motivado por empezar y ver lo que puede lograr'. Pi Álvarez, de 33, al igual que Roberto es tenor. Estuvo un buen tiempo formándose en Buenos Aires, hoy está de vuelta en San Juan y se desempeña actualmente como solista, pero nunca estuvo en una estructura de coro: 'estoy dispuesto a nutrirme y a ensamblarme con otras voces, será muy interesante'. Por último, Julián Domínguez, de 26 años, es bajo y aprendiz de panadero. En años anteriores dentro del coro, por razones personales tuvo que dejar varias temporadas sin poder consolidarse en lo laboral y en lo familiar. 'Aunque tuve buenos puntajes en los exámenes, no pude ingresar a la Escuela de Música y eso me frustró mucho. Se enferma mi mamá de cáncer y tuve que cuidar de ella, no tenía trabajo, todo me iba mal y sentía que estaba al borde del abismo. Pero el coro estiro su brazo y me sacó del fondo donde estaba. En el momento en que canto con los demás, siento que hay una manifestación divina, el tiempo se detiene y todo fluye en una armonía inexplicable. Por eso el coro es mi familia y me ayudó a integrarme en comunidad, es una experiencia liberadora', manifestó el joven bajo.



Este lunes, la agrupación completa comenzará a ensayar los lunes, martes y jueves a las 21.30hs en el Club Sirio Libanés. Y el próximo compromiso será el 23 de febrero, que será el primer concierto del año para el homenaje de Humberto Costa (también ex-miembro del coro Beruti) a su trayectoria cultural que se realizará en el edificio anexo de la Legislatura Provincial.