Oscar Mediavilla sufrió este martes por la noche un accidente automovilístico cuando se dirigía a los estudios de LaFlia para cumplir con su rol de jurado en el Cantando 2020. “Chocó fuerte con su auto”, contó Ángel de Brito. El productor discográfico fue trasladado al hospital Pirovano, tras el choque del que salió en shock pero sin lesiones graves.

“Como habrán visto no está Oscar Mediavilla con nosotros. Le queremos mandar un abrazo muy fuerte a él y a Patricia Sosa porque Oscar tuvo un accidente automovilístico viniendo a la productora, para el Cantando”, expresó el conductor del certamen de canto a los pocos minutos del comienzo del programa.

“Por suerte está bien, obviamente shockeado porque fue un choque importante, se hizo pelota el auto. Está bien, acompañado de Patricia, lo llevaron a un hospital para atenderlo. Ojalá mañana puedas estar en el programa. Un tipazo, gran compañero, gran profesional”, continuó el periodista. “No pasó nada grave, pero está dolorido. Patricia nos llamó para avisarnos”, concluyó. “Seba Mazzoni va a ocupar esta noche el lugar de Oscar”, informó Laurita Fernández, luego de las palabras de su compañero dando a conocer la noticia.

En comunicación telefónica con el periodista Pablo Layus, Sosa dio más detalles sobre el hecho: “Oscar está en el (hospital) Pirovano porque el choque fue muy violento. Le hicieron una tomografía porque lo chocó un auto justo en el medio de la camioneta, que quedó destruida. Él tenía el cinturón... Fue una desgracia, pero dentro de la gravedad del impacto está bien”.

Horas antes, en una entrevista, Oscar Mediavilla reveló que estaba molesto porque su esposa había hecho público el ofrecimiento millonario que recibió para meterse en política. “Me enojé bastante con Patricia porque me parece que no hacía falta hacer ese comentario”, se quejó el productor musical en el programa Pampita Online. “Cuando llegó a casa le pregunté: ‘¿Para qué comentás eso?’. A Patricia le interesa más la acción, no la política. Igual... era una anécdota que no valía la pena contar. Hay cosas que uno no debería contar”, expresó.