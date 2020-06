La plataforma digital más vista y utilizada en el mundo para los cinéfilos, favoritos de las series, del animé y los documentales, renueva su catálogo para el mes de junio con estrenos y otros títulos que recuperan vigencia y lustre, clásicos y contenidos exclusivos con historias para todos los gustos. Para los fans adictivos que no se pierden ni una entrega de Netflix, hay novedades, finales de temporada y mucho más para explorar; obras audiovisuales que harán que uno no se desprenda de la pantalla y tampoco del control de la mano. Para Latinoamérica, llegan los siguientes títulos que podrán mirarse en cualquier hora, día y lugar, con la comodidad de la televisión on demand o a la carta. Aquí están y estos son, los estrenos del flamante mes que comienza a partir de hoy.

Series



El 12 de junio, comienza la temporada de Bosque Adentro: Un abogado de Varsovia recupera la esperanza cuando encuentra un cuerpo que podría resolver la desaparición de su hermana. Adaptación de la novela de Harlan Coben. Recomendable para los que buscan nuevas perspectivas en el género del trhiller. Por otro lado, llega la temporada final de The Sinner, para el 19 de junio, donde el detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.



También será muy destacado el comienzo de la segunda temporada de El Político, para el 19 de junio. Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa. Por otro lado, la ficción 'Dark', estrena su tercera y última temporada. El drama sobrenatural y de ciencia ficción, hecha en Alemania, narra la historia de 4 familias vinculadas a la desaparición de dos niños de la comunidad de Winden. También, 13 Reasons Why y Fuller House, tendrán su temporada final.

PELÍCULAS



En el apartado de largometrajes, 'Escritores de libertad' (estrena hoy), una profesora recién licenciada empieza a dar clases de lengua a los alumnos de una de las zonas más marginales y violentas de Long Beach, California. Mientras sus estudiantes en situación de riesgo leen clásicos como

El diario de Ana Frank, la tarea que les da la maestra es escribir su diario personal, que en su momento comenzarán a revelarse numerosas historias de vida, de injusticia, de valor humano y solidaridad. Uno de los títulos fuertes y a la vez pochocleros es Mujer Maravilla (para el 26/06) Es la icónica heroína amazona del Universo de DC. Diana, hija de dioses y princesa de las amazonas, nunca ha salido de su isla. Un día, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, un piloto americano se estrella en su isla y Diana salva su vida; el piloto le explica que se está desarrollando una gran guerra que puede devastar el mundo, y Diana parte a la batalla. El tercer título es Adú (el 30/06), aquí tres historias transcurren en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos, mientras los inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

DOCUMENTALES

El día 03, estará Genios del abecé. Documental que narra el recorrido de cuatro competidores del concurso nacional de deletreo, un certamen liderado por jóvenes indio-estadounidenses desde 1999. Con entrevistas al periodista Fareed Zakaria, el neurocirujano Sanjay Gupta y el comediante de stand up Hari Kondabolu.



El 10 de junio estará disponible Lenox Hill. Desde partos hasta neurocirugía, esta docuserie ofrece una mirada íntima del trabajo de cuatro médicos que salvan vidas en el hospital Lenox Hill de Nueva York. La serie de ocho episodios, que se filmó antes de la crisis del coronavirus, sigue a cuatro médicos reales mientras lidian con los altibajos de sus vidas personales y profesionales mientras trabajan en la primera línea del sistema de salud de Estados Unidos. Por su parte, Atleta A, llegará el día 24 del mes. Es la historia que salió a la luz por periodistas sobre los abusos perpetrados por Larry Nassar, médico del equipo de gimnasia de EEUU y los testimonios reveladores de gimnastas como Maggie Nichols. El caso fue escandaloso, porque se vieron involucrados más de 250 atletas, víctimas del responsable médico del equipo y que la justicia le impuso 175 años de cárcel.

INFANTILES





Para los más chicos, viene Vera: Rescate arcoíris el día 2 de junio. Vera y Bartleby quieren llegar al otro lado del Arcoíris Sin Fin para traer de regreso a una valiente exploradora que también es la mejor amiga del rey Arcoíris. Otro ciclo infantil exitoso es Alexa & Katie Parte 4 (para el día 13). Atrás quedó el verano, y Alexa y Katie empiezan su último año escolar. Han superado muchas cosas juntas, pero aún quedan aventuras por venir.

Para el 6 de junio, es el turno del largometraje animado con stopmotion de El Cadáver de la Novia, un clásico film de Tim Burton. Víctor está a punto de casarse con su prometida, pero un accidente lo lleva al submundo con una novia cadáver que lo quiere para ella. Mejor Film de Animación que ganó un premio Oscar, está basada en una leyenda popular rusa. Cuenta con la voz actoral de Johnny Depp, quien aporta conmovedora ternura a Victor van Dort, un alma tímida en camino a convertirse en un hombre virgen de 40 años hasta que sus padres (Tracey Ullman y Paul Whitehouse) arreglan casarlo con la también tímida Victoria (Emily Watson).

ANIMÉ





Desde oriente llega BAKI: La saga del gran torneo de Raitai para el próximo 4 de junio. Tras recibir un pase especial para ingresar al Gran Torneo de Raitai, Baki, envenenado, ahora se mide con luchadores en China, donde se elegirá al siguiente Kaioh. Baki es criado por su madre rica y obsesiva, Emi Akezawa, quien también costea su entrenamiento con la esperanza de que pueda ser un gran luchador como su padre.

Baki viaja alrededor del mundo para continuar su entrenamiento donde pelea contra algunos de los más poderosos luchadores de todos los estilos de artes marciales. Y Amor de gata el (18/06), es el segundo largometraje de Studio Colorido, una chica de curioso apodo hará lo que sea por acercarse al objeto de su amor, incluso convertirse en su felina mascota. Finalmente, Brand New Animal (el 30 de junio), convertida en humana mapache, Michiru busca refugio y respuestas con la ayuda del humano lobo Shirou dentro de una zona especial llamada Ciudad Animal.