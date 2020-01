Ki-taek (Kang-ho Song) es el patriarca de una familia pobre que malvive en un piso bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos precarios y robando el wi-fi de los vecinos. Su situación cambia un día en el que su hijo logra que le recomienden para dar clases particulares de inglés en casa de los Park, una familia acaudalada. Utilizando su ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, al resto de sus familiares en distintos trabajos del servicio doméstico. Será el comienzo de un engranaje incontrolable, del cual nadie saldrá realmente indemne. Comedia negra de suspenso que dirige el surcoreano Bong Joon Ho (Okja, Snowpiercer: Rompenieves), y que cuenta en su reparto con Kang Ho Song (El imperio de las sombras), Sun-kyun Lee (2036 Apocalypse Earth), Yeo-jeong Jo (The target: El objetivo), So-dam Park (Shimajiro and the Rainbow Oasis) y Woo-sik Choi (Tren a Busan).

DURACIÓN: 2h 12min

REPARTO: Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam

ORIGEN: Corea del Sur

