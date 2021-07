¿Qué materiales usaban? ¿Qué texturas se podían sentir al tacto? ¿Qué colores preferían los artistas a la hora de representar un objeto? ¿Qué querían decir al pintar y al mostrar lo dibujado? Estas y otras preguntas fueron las que dispararon un rico y entretenido diálogo entre niños y las obras de arte expuestas en el Centro Cultural Estación San Martín. Fue en el marco de la primera jornada de "Primeros pasos en el arte', visita guiada y actividad recreativa pensada para los más pequeños, pero que en realidad puede disfrutar toda la familia. El CCESM junto a la Galería Artify, concretaron esta propuesta que plantea una lectura crítica sobre los contenidos, las formas y los temas que plantean las obras de arte de los artistas que participaron en el concurso Juego de Damas, y que montaron allí sus producciones.



Jamile Apara, artista y jurado del certamen, fue la guía del recorrido y les habló de los aspectos particulares de cada cuadro, apelando a las adivinanzas y comparándolas unas con otras, qué técnicas y con qué elementos estaban hechas las imágenes. Con inagotable curiosidad, los chicos hacían sus observaciones sobre lo que veían, por ejemplo, la paleta de colores que se aplicaba en el cuadro, las tramas o las líneas, como también qué situación planteaba el retrato. Por ejemplo, en 'Línea 420', de Valeria Bruni; en el tapiz Equinoccio de Paola Rojas; o el grafito de Gracias Abu de Alejandra Bursuck; y en el Autorretrato con fregona de Laura García, las interpretaciones que hacían los pequeños espectadores dejaban sorprendidos hasta a los propios padres, quienes aprovecharon para sacarse selfies con las obras. Algunos niños quedaron impactados por el alto grado de realismo que tenían algunas pinturas. A otros les llamó mucho la atención los contrastes de colores y las texturas. Por eso, tomaron muestras de cada obra para guardarlas en sus teléfonos como recuerdo. Pero la que más impresionó a los chicos fue la obra Juego de Damitas, de la sanjuanina Mariela Corzo. Un óleo sobre lienzo con una factura muy cercana al retrato fotográfico, en el que plantea que los juegos y juguetes pueden ser disfrutados por niñas y niños por igual. Estos 'primeros pasos' dejaron valiosas herramientas para que los peques puedan seguir descubriendo qué pasa cuando ven una obra de arte.





DATO

Primeros pasos en el arte. Es una visita guiada pensada para niños de 8 a 14 años de edad. A las 16hs. de lunes a sábado, con entrada libre y gratuita. Se requiere inscripción previa. Cupos son limitados. Consultas: 2645867843.

Ellos dicen



Franco Correa (13)



"La muestra me encantó. Me llamó la atención la gran variedad de técnicas que se aplicaron en cada obra. Aprendí que el arte no tiene medidas. Con simples detalles, se pueden ganar concursos o alcanzar los sueños hacerse realidad. Me pareció muy interesante el cuadro Juego de Damitas. La artista aplica mucho realismo y con lo que quiso reflejar me pareció excelente".





Helena Cuevas (9)



"Me pareció genial la idea de invitarnos a los chicos a conocer este lugar y conocer sobre arte. Aprendí varias técnicas de cómo hacer pintura. La obra Juego de Damitas, que me pareció bellísima. Me pareció genial. Su mensaje que no hay juguetes para varones o para chicas y yo estoy de acuerdo, con ese mensaje que hizo. Y la otra, es la que está hecho con bordado, es la de fregona".