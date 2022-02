El joven pianista Jorge Rodríguez D'Anna, de 16 años de edad, instalado en Bélgica con su familia hace dos años y medio, participó del Steinway Piano Competition Belgium y luego de la primera etapa que se realizó el 5 y 6 de febrero, consiguió pasar a otra fase del prestigioso concurso, que se definirá el 13 de marzo en El Palacio de Bellas Artes (Palais des Beaux-Arts), conocido como BOZAR, el espacio cultural más importante del país, ubicado en Bruselas. En su escenario tocan los músicos más famosos y la Orquesta Nacional. Esta final del concurso genera gran expectativa en la comunidad artística, porque es la compencia más importante de este tipo destinada a niños y adolescentes hasta 18 años e incluso será una velada televisada.



"Bélgica le está abriendo puertas inesperadas', dijo a DIARIO DE CUYO, Vanina D'Anna, mamá de Jorge. "Estuvo muy nervioso los días previos, practicando mucho, nosotros lo contuvimos todo lo que pudimos. Recién unos días antes nos dijo, "quiero que me escuchen' y la verdad que fue muy bonito', confió Vanina, que es violinista y junto con su pareja, el exconcertino de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, Nidhal Jebali, procuraron brindarle al joven el espacio para sobrellevar la presión de presentarse por primera vez en un concurso europeo; sumando su nombre al de Javier Villegas, como los únicos exalumnos del Departamento de Música que, hasta ahora, se midieron en un certamen del Viejo continente.



"No lo esperábamos, porque el nivel era muy alto, Coco tiene muy buen nivel, llegó muy bien parado, llegó con una muy buena escuela de Ana Inés (Aguirre), su profesora, ella lo siguió ayudando y por supuesto su profesor de acá ha trabajado muy duro. Coco se lució en la presentación, con su carácter, su manera de tocar conquistó mucho al jurado y al público' relató Vanina.

Concierto. Durante su presentación en la sala de Lieja, que le dio su pase a la gran BOZAR.

"Fue loco. Tuve un mes para prepararme fue bastante corto, tuve que hacerlo intenso, con la escuela fue bastante complicado, pero son obras que ya había trabajado el año pasado así que no me costó tanto retomar' comentó a este diario el concursante. Para la competencia era requisito incluir en el repertorio un Preludio y fuga de Johann S. Bach y él eligió el Nro. 19 (del segundo libro, El clave bien temperado); además tocó Balada Nro. 3 opus 47 de Chopin y Cloches à travers les feuilles de Debussy. "Son obras complejas, del repertorio pianístico universal, en las que se puede demostrar los recursos técnicos e interpretativos de un pianista profesional' comentó Ana Inés Aguirre, titular de la Cátedra de Piano y mentora del joven, que siguió atentamente desde San Juan el avance y los ensayos, aportando alguna que otra indicación por WhatsApp.



Los conciertos preselectivos fueron Lieja, donde participaron 74 aspirantes en tres categorías, quedando sólo 11 y Jorge, -que además fue el único argentino-, tuvo buenas devoluciones del jurado integrado por los eximios pianistas Stéphane De May, Roberto Giordano, Nikolaas Kende, Jan Michiels, Hans Ryckelynck, Liebrecht Vanbeckevoort y Vitaly Samoshko.



"No me esperaba estar en la final, así que tengo una motivación muy grande', agregó el músico que aunque aún no lo definió, cree que en la final presentará las mismas obras que le permitieron avanzar, además de una segunda pieza de Bach.



Jorge vive en Mons, una ciudad belga de la parte francófona, que está a una hora y media de Bruselas, donde asiste a una escuela secundaria doble jornada y además es alumno del Conservatorio de piano. "El trabajo es diferente que en San Juan, es más independiente, tenemos clases una vez por semana y asi que todo la preparación la hice por mi cuenta', contó Jorge, quien antes de Bélgica había tenido la oportunidad de estudiar en la Indiana School of music en Estados Unidos, becado por Mozarteum.



Jorge aseguró que se siente inmerso completamente a la comunidad que frecuenta; en la escuela no es el chico argentino, sino que es un compañero más. Cuando recién llegó tuvo que ponerse a tono con el francés y el neerlandés, los idiomas que se hablan en Bélgica. "La escuela me puso una profesora y me ayudó mucho para comunicarme. Estoy re bien, llevo dos años y medio, tengo la suerte de que me acostumbré rápido y me va bien acá', admitió el pianista.

Competidores. Así publicaron los organizadores quiénes fueron los elegidos para la final.



El certamen de Piano Steinway para Jóvenes está organizado por el Concurso de Piano VZW Steinway de Bélgica; una actividad que con la que la busca organización brindar a los jóvenes de hasta 18 años la oportunidad, "en un clima de sano espíritu competitivo', de convertir sus conocimientos y talento en destreza adquiriendo experiencia escénica y concertística. Tiene entre sus objetivos, ofrecer a los jóvenes la oportunidad de tocar un instrumento de primera clase como lo es el piano de cola de concierto Steinway; fomentar la enseñanza y práctica del piano, estimulando positivamente la dinámica entre profesor y alumno; además de permitir que los jóvenes desarrollen una red regional, nacional e internacional.