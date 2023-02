The End tiene 30 años de historia homenajeando a Pink Floyd. La banda porteña mejor catalogada en el mundo -se animan a decir los expertos- por su interpretación del legado de la mítica banda de Roger Waters y David Gilmour, actuará en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario el jueves 23 de marzo presentando un espectáculo dedicado al álbum "Dark Side of de Moon", que cumple 50 años. Como invitada especial llegará la cantante estadounidense Durga Mc Broom, corista del grupo británico por 25 años. Fue la voz que deslumbró en "Great Gig in the Sky", también se la puede escuchar en "Delicate sound of thunder" (en vivo), "The division bell" y "Pulse" (en vivo).

"The Pink Floyd experience" es llevado adelante por el grupo liderado por Gorgui Moffatt, quien prefiere no hablar de banda tributo, sino de intérpretes de Pink floyd, y ha recorrido desde 1991 un camino intenso haciendo honor a los discos y canciones que dejaron huella en la historia de la música mundial, en los escenarios más destacados de Buenos Aires, Brasil y Estados Unidos.

Con 12 integrantes, The End marcó presencia en las grandes salas porteñas en 2002, en el Teatro Coliseo, con un espectáculo de gran despliegue con el que llamaron la atención. A partir de ese entonces, el camino fue ascendente. En 2004 sorprendieron con el estreno The Wall en el Luna Park, y un año después presentaron por primera vez en vivo su interpretación del disco "The Final Cut" con los efectos de sonido holofónicos originales (sistema de sonido inventado por el argentino Hugo Zuccarelli) para ese disco.

En 2009, The End hizo dos conciertos en el Gran Rex junto a Durga McBroom. El contacto con ella, contaron fue a través de su manager. Ese show trascendió las fronteras y por eso en 2011 pudieron hacer "Pink Floyd Connection II", en el Gran Rex con Durga de nuevo y esta vez se sumó el bajista Guy Pratt. Así, The End se transformó en una banda precursora en conseguir que miembros originales de la banda británica tocaran junto a ellos. Hubo varios conciertos más, a los que se sumaron Jon Carin y Lorelei McBroom, hermana de Durga, con quienes también hicieron gira por varias ciudades de Brasil.

Durga Mc Broom. Fue corista de Pink Floyd y también vendrá al

The end está integrado además de Moffatt por Charly Kleppe, Hernán Simó, Matías Dietrich, Alejandro Pérez Sarmenti, Juan Folatti, Mariano Romano, Martín López Camelo, Guillermo Beade y coro, recalará en San Juan por primera vez este mes.

Las entradas estarán a la venta en los próximos días en la boletería del TB (de lunes a viernes, de 9.30 a 14hs, de 16 a 20hs, y los sábados de 10 a 13.30hs) y por Tuentrada.com. Los tickets, según ubicación, serán de $3.000, $4.000,$4.500, $5.500, $6.500.