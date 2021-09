Las elecciones PASO 2021 nos dejaron todo tipo de situaciones bizarras. Entre ellas, la candidatura de la mediática Cinthia Fernández en el frente Unite. Del mismo, en la provincia de Santa Fe, forma parte Amalia Granata.

Sin embargo, esa no es la noticia. Si lo es que la actriz y bailarina reclamó tener "celulitis nerviosa" producto del estrés que le generó el trajín de los comicios. ¿Dónde contó esto? En Los Ángeles de la Mañana (LAM), el ciclo que conduce el periodista de espectáculos Ángel De Brito.

“¿Encontraste tu celular? Había perdido su celular y estaba por colapsar. ¿Dónde estaba?”, preguntó Ángel. A lo que Cinthia se sinceró: “No, es que cómo fui al baño… Estoy en plan de tomar agua, entonces voy mucho al baño. Me llené de celulitis, chicas. Tengo celulitis”.

En ese momento, Andrea Taboada intervino con otra consulta: “¿La ves o es cuando apretás?”. Allí fue cuando la ex pareja del futbolista Matías De Federico expresó su malestar: “No, la veo. Estoy muy cruzada con ese tema. Lo que pasa que yo tengo, se van a reír, celulitis nerviosa. A mí me dio después del post-parto, por estrés”.

“Yo estaba depresiva, estresada, no te puedo explicar cómo fueron mis partos. Si querés repasamos… Ahora me volvió a agarrar y estoy histérica. Es normal, pero no estoy acostumbrada a verme así, no lo puedo creer". “Después de las elecciones, se me quemó la croqueta”, resumió.