Estrella de Hollywood. Ícono de los "90 por su papel en Bajos instintos . Belleza arrolladora, despampanante, Sharon Stone difícilmente pudiera pasar indvertida. Sin embargo, la actriz puso en el tapete una historia de lucha y superación, reclamo mediante. "Éramos tan famosas, ella murió y yo tuve un derrame cerebral. Y fuimos olvidadas' dijo en una entrevista a la revista Variety comparándose con Lady Di. Y es que en 2001 la actriz sufrió un derrame cerebral que la llevó a poner en pausa su carrera durante dos años, pero en total tardó 7 años en recuperarse. Tuvo que aprender de nuevo a caminar, hablar y escribir. "Tuve que rehipotecar mi casa. Perdí todo lo que tenía. Perdí mi hueco en la industria. Y yo era como la gran estrella del momento, ¿sabes?' confesó esta semana a la publicacion estadounidense la famosa actriz que no dejó de luchar por recuperar su lugar.



Naturalmente hermosa, con una genética privilegiada, la actriz de 61 años puede darse el lujo de asegurar que no pasó por el uso del bisturí para mantenerse joven y radiante. Su secreto fueron rellenos de ácido hialurónico para dar definición a su piel. "Me ayudaron a recuperarme a nivel físico, pero también a nivel psicológico, ya que me devolvieron mi aspecto de siempre' confesó en marzo de 2015. También admitió que la menopausia había adelgazado su piel y le había provocado flacidez; y que para eso también había usado hialurónico sobre cuatro puntos claves: las cejas, los pómulos, la mandíbula y el cuello.



A esos retoques, Sharon sumó su práctica del budismo, y parece que así logró un equilibrio perfecto entre cuerpo y alma.

Looks

Aunque usando su habitual rubio platinado, Sharon Stone se dio el lujo de jugar con cortes de cabello y peinados, luciendo espectacular con todos los estilos.