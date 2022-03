Después de varios años en consolidarse como club deportivo y a la vez como difusor de la práctica del Bohurt, La Orden del Fuego tendrá, por fin, la oportunidad de lucirse en la próxima fecha del Campeonato Nacional de Combate Medieval, un certamen federal organizado por el Circuito Arena del Fuego (CAF), que convoca a todos los deportistas de esta actividad en el país. Este paso es histórico para la provincia, porque por primera vez los sanjuaninos podrán participar de manera oficial como locales en el marco de la segunda "Feria Medieval Histórica y Fantástica: Castillos, Espadas y Brebajes", que será a principios de abril (del 8 al 10) en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora.



Mauricio Moreno, Facundo Molina y Mariano Sibio son quienes representarán a la provincia y deberán medirse ante contrincantes de distintas ciudades del país y de Chile. Y por el nivel de competitividad de estas ligas, será un verdadero reto que los pondrá a prueba, desde lo técnico, lo físico y lo mental, por eso -y ya de cara a la contienda- los luchadores vienen entrenando duro para llegar en forma.



Son intensas sesiones en gimnasio y llevar sus rutinas con estricta disciplina, pero con muchas expectativas para dar una gran performance. Más allá de la temática en sí y de lo atractivo que significa para los espectadores el uso de armaduras, escudos y armas de época, ellos consideran que la esencia es el espíritu que subyace en los duelos competitivos, como si se tratase de un arte marcial.



"No hacemos pura recreación histórica, sino una disciplina deportiva que lo único tiene que ver con la recreación es que contamos con una armadura que es una réplica exacta de lo que se usaba en la edad media. Pero en esencia es un deporte de contacto total", sostuvo Bisio, quien aclaró conceptos clave para que se comprenda en qué consiste la práctica del Bohurt y deconstruir ciertos mitos generalizados. Por eso, continuó, para lograr un nivel óptimo, se requiere un excelente estado físico y otras cualidades como "constancia, pasión, dominar ciertas técnicas y adquirir habilidades que se desarrollan con el tiempo".



Si bien todos los luchadores comparten ciertas bases mínimas, a la hora de cruzar espadas puede pasar que el plan o estrategia que se tenía en la previa, se derrumbe en cuestión de segundos. "Acá no hay teorías, uno puede entrar con alguna idea de cómo iniciar la pelea, pero ante el primer golpe que se recibe, te cambia todo. No es como en un videojuego, donde cada retador tiene una técnica singular, sino que se usan habilidades como mejor puedan servir", definió el combatiente.



En el torneo que se celebrará próximamente hay dos categorías principales. El duelo uno contra uno, con varios rounds donde cada golpe registra una cantidad determinada de puntos. El peleador que más punto acumule, gana el duelo. Y el combate grupal o Bohurt no es por puntos, sino por eliminación. Se enfrentan dos equipos de 3 hasta 150 luchadores cada uno (este es más frecuente en los mundiales) y el equipo vencedor será aquel que deje más adversarios en el suelo.



Los sanjuaninos competirán únicamente en los duelos individuales. Facundo y Mariano irán con espada larga y espada y escudo; mientras que Mauricio peleará con espada y rodela y también con espada larga. Las armaduras de metal pesan entre 20 y 30 kilos y tienen que adaptarse a la contextura física del portador.



La Orden del Fuego viene desarrollandose hace más de diez años y es el único equipo en la provincia. Además cuenta con su propio herrero que les provee los equipos, las armaduras y las armas necesarias para competir, réplicas lo más fieles posible a las de época.



"Cada uno lleva esto como una pasión y se involucra por distintas razones. Yo entré porque me gustan mucho los desafíos, pero las peleas más difíciles no son contra un rival, sino contra uno mismo, porque uno debe pensar, respirar y moverse contra su propio peso. El propósito no es ganar, sino pelear bien con el cuerpo bien preparado y en lo psicológico contar entre nosotros y ayudarnos para prepararnos ante cualquier circunstancia", comentó Facundo, uno de los miembros más nuevos del club que hace 8 meses se sumó a la aventura.



Si bien los espectadores que asisten a estos eventos suelen tener una imagen idealizada acorde al cine, la literatura, la televisión, las historietas y los videojuegos, la realidad para un combatiente medieval es totalmente diferente. Mauricio dijo que "a veces puede verse como una actividad exótica o rara; pero sabemos que en San Juan ponerse la armadura es algo incomodo y nos morimos de calor. Esto lleva más desafíos personales que beneficios. Dentro de un combate pasa de todo y cada uno resulta imprevisible. Con una pelea terminás muy desgastado y por ahí la falta de respiración o lo psicológico puede vencerte fácilmente".



Deporte moderno, el combate medieval surgió en Rusia hace más de 15 años y lentamente fue extendiéndose por el mundo. En el país, hay varios clubes fuertes que llevan su experiencia a combate más avanzados, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras, que seguramente aparecerán en este campeonato que viene a la provincia. Y también vale saber que la disciplina medieval no es exclusiva de los hombres, ya que existen equipos femeninos que entrenan a la par de los varones, aunque la lucha se concreta en rondas separadas y no mixtas.



Aunque sea una práctica expandida, no está profesionalizado aún en lo económico, ya que los competidores están dedicados a otras actividades laborales. Pero el reconocimiento y la popularidad está en auge en las grandes ciudades y San Juan no queda afuera de esta corriente que vincula otras áreas, como el recreacionismo histórico, la gastronomía, el entretenimiento y la afinidad por los temas medievales.

ELLOS DICEN

Facundo Molina - Diseñador

"Estamos como club en la cúspide de la primera división del combate medieval regulado en Argentina. Es importante que se celebre este evento porque peleamos en casa y tenemos una responsabilidad de dar todo lo mejor para hacer buenas posiciones. Mi mayor aspiración es participar en un mundial. Espero no ganar, pero sí soportar lo más que pueda un round entero.



Mauricio Moreno - Docente

"El combate medieval gana adeptos en todo el país. Nosotros estamos en un muy buen nivel y aunque hay fuertes equipos. Este deporte mueve a artesanos tradicionales en el metal, convoca a los que se fascinan por la fantasía de una época, porque le gusta la historia, las armaduras o ejercer un rol particular. También hay quienes le gusta pegarse un poco (risas)".



Mariano Bisio - Prevención de riesgos

"Este torneo mostrará en toda su plenitud esta disciplina. Vendrán exponentes de todo el país, es una práctica de mucho auge y San Juan no es ajena a una realidad que se extiende. Hace poco competimos en un certamen en Buenos Aires y trajimos varias medallas. Por eso aquí será una oportunidad para hacer visible el potencial importante que tenemos".