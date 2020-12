Cinemark Hoyts y CinIng presentaron su nueva plataforma de estrenos online para filmes que todavía no han pasado por el circuito comercial. Algo de lo que se puede ver es "No matarás", thriller de David Victori (foto) y "Yes, God, Yes', de Karen Maine, entre otros variados títulos. Para ver las películas hay que registrarse en el sitio Cinemark Hoyts y adquirir la entrada. Entonces se obtendrá un código para ingresar en la app desde el dispositivo que se tenga.