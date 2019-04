Sobre el final de cada uno de sus programas, Mirtna Legrand pronuncia una popular frase de despedida a sus espectadores.

"Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden que lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Hasta el próximo sábado a las ocho de la noche".

Hasta ahí, todo era normal. Al igual que los últimos años. Sin embargo, este domingo sorprendió cuando agregó una sugerencia con respecto a las elecciones presidenciales de octubre. "Y voten a Macri, señores", dijo la conductora.

Este lunes, Florencia Peña opinó sobre la frase de Mirtha y aseguró que no le sorprendió porque "Mirtha siempre fue una militante del PRO y el macrismo". "Ella es así. Yo me senté en su mesa y nosotras nos tenemos mucho respeto y pensamos totalmente distinto. Sin embargo, puedo sentarme en su mesa y no sentir que me falte el respeto", destacó sobre la conductora.

"Yo creo que eso es lo que nos está faltando. Yo puedo respetar que ella diga 'voten a Macri', porque es lo que ella piensa. El problema es ¿por qué nosotros no podemos decir 'voten a Cristina'?", continuó la protagonista del musical Cabaret y quien integrará nuevamente el jurado del Bailando 2019.

Luego hizo énfasis en las críticas que recibió ella por opinar sobre su ideología política y se comparó con los artistas que defienden el gobierno de Mauricio Macri. "Si nosotros llegamos a decir eso, somos todos pagos, pero los M no. Nosotros somos ultra, y los M no. Nos decían 'ultra' de manera peyorativa. Como si fuéramos una especie de negadores seriales", dijo la actriz este lunes en un móvil en Confrontados.

"Y más allá de lo que cada uno piense, que podemos estar en desacuerdo y debatir ideas, me parece que siempre han sido mucho más injustos con nosotros que con los que han bancado a este Gobierno", continuó, y agregó que tiene colegas con los que no concuerda, pero que eso no le impide compartir un trabajo.

Cuando le consultaron sobre la crisis económica, Florencia prefirió no responder "porque después me convierto en el blanco de los dardos cuando la realidad habla por sí sola". "Yo quiero un país inclusivo, donde no haya tantos pobres y no haya tantos ricos que tienen tanto y gente que tiene tan poco", dijo.

"Lo importante de todo esto es que muchas veces nos sentimos muy observados y criticamos porque decimos lo que pensamos como si nosotros hubiéramos cometido algún delito. Y la verdad es que yo no tengo que defender a nadie. Lo que sí puedo defender son mis ideas, qué es lo que yo pienso respecto a la Argentina", agregó.

Por su parte, indicó que no está de acuerdo "con estas políticas, pero tampoco he sido agresiva con este Gobierno ni publicado cosas". "Creo que el límite es la falta de respeto y la agresión".

Al respecto, aseguró que sufrió "embestidas" cuando se pronunciaba a favor de determinadas políticas con las que acordaba. "Yo estuve de acuerdo en los 12 años que pasaron con muchas políticas con las que acordaría si hubiera venido este Gobierno y las hubiera hecho de esa manera. Yo no acuerdo con estas políticas, y no tiene nada que ver con un nombre y un apellido. Tiene que ver con la manera que yo tengo de pensar el país y la vida", concluyó Flor Peña.