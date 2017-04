Nuevos espacios, nuevas experiencias y aprendizajes. Claro que no solamente se refieren al hecho cultural que se presente sino de otras circunstancias que van de la mano. Ocurrió cuando fue inaugurado el Teatro del Bicentenario y ahora con la primera gala de ópera el miércoles, se repite la incógnita sobre qué ponerse para una función de tal jerarquía.



Así, dos de los diseñadores más importantes de la provincia, responden a pedido de DIARIO DE CUYO cuál es la tendencia en los teatros del mundo, qué indica la moda y qué corresponde usar para asistir a un teatro como el que comienza a disfrutarse en San Juan.

Gladys Rodríguez - (Alta Gracia Costura)



"La vestimenta comunica"



La forma en que vamos vestidos transmite información; la vestimenta comunica. De ahí la importancia de ir vestido de manera adecuada según las circunstancias.

Hay códigos que son puramente convencionales y culturales mostrando una alineamiento con valores, tradición, historia, etc, en el ámbito en el que se dan.



Por ejemplo, en teatros de la importancia del nuestro, solo para las funciones de gran abono de opera se solicita que en plateas y placos los hombres vistan de traje oscuro y las muejres vestidos de noche. En las demas funciones, no hay restricción. Sugieren vestir con la misma ropa que se use para salir de noche a comer o al cine.



Es aconsejable, no por discriminación, sino por respeto al espacio que se logró tener, que jerarquiza nuestra provincia y abre las puertas al mundo, como regla implícita el cuidado de la vestimenta y arreglo personal. Si voy a elegir, porque el evento lo amerita, algo más casual, se recomienda ropa que no tenga colores llamativos o extravagantes, ni grandes letras o estampas.



En mi opinión, entonces, al momento de elegir un atuendo hay que averiguar sobre el evento y estar acorde por respeto al lugar, a las personas que lo pensaron. Si es una cena formal de un casamiento o cumpleaños de quince, no incluye las zapatillas o ropa sport, por ejemplo, eso es vestimenta informal y porque transmito, además, implicítamente que le doy poca importancia al evento.

Francisco Zito - Diseñador



"La ocasión amerita gala"

En todos los teatros del mundo en realidad cambió la movida. Antes iban de estricta etiqueta, hombres de esmoquin, mujeres de vestido largo. Eso cambió, se trata de que todo el mundo tenga acceso. Yo considero que los teatros nunca fueron socialmente para todo el mundo, pero se está tratando que se incorpore a toda la sociedad.



Pero para ir al teatro el look es estrictamente formal. A la hora del vestir ahora se usa un vestido a media rodilla ni arriba ni debajo, onda Jackie, puede ser acampanado, escote bote, o en V, sin que sea extremadamente corto ni largo. Abrigo en esta época, pashminas, los chales, abrigos que te podés sacar; zapatos taco ancho no, botas no, tampoco abiertos en esta época, sino tipo stilettos. En caballeros se usa pantalón largo de vestir, no jean, ni debe usar remera. Zapatillas, menos. Aun los jóvenes.



Sólo a los famosos -que van por alfombra roja- se les admiten diferentes looks, porque van con el mega jean Versace, Armani o Valentino; sí, porque lo combinan con un saco de esmoquin Hugo Boss y queda de maravilla.



Pero la tendencia dice que la ocasión amerita gala, no todos los días tenemos la oportunidad de concurrir al teatro a apreciar una obra como La Traviata en un lugar de lujo como lo es el Teatro del Bicentenario.



Aunque las autoridades de Gobierno de acá pretenden que el teatro sea para todos, más popular; en ese caso se libera un poco lo de la vestimenta.