Nuevamente en el tapete por su rol en el poderoso film Oppenheimer -interpreta a la psiquiatra y miembro del Partido Comunista que tiene un affaire con el creador de la bomba atómica, encarnado por Cillian Murphy- trascendió el por qué Florence Pugh decidió raparse la cabeza hace un tiempo, tal es la causa del cabello corto que luce en esta película, actualmente en cartelera, y también en We live in time. La ascendente actriz de 27 años, que estrenó look en la gala del Met, no obedeció ninguna exigencia laboral para llegar a ese extremo, solo tenía una razón muy personal para hacerlo: "Quería eliminar la vanidad' que reina en La Meca, afectar el "envase' que ha mandado durante años en la industria y palpar en carne propia cuál sería la reacción hacia ella tras el drástico cambio de look, según declaró a Radio Times.

"Elegí a propósito tener ese aspecto (...) Hollywood es un mundo muy glamoroso, sobre todo para las mujeres, y al público le cuesta ver más allá. Siempre que no he necesitado ser glamorosa o llevar la cara llena de maquillaje, he luchado por mantenerme así. Ayuda a los espectadores. La vanidad se esfuma, lo único que puede hacer la gente es mirar tu cara al natural", declaró la intérprete, a tono con las nuevas corrientes que se replantean la importancia del aspecto físico, de las que este ambiente no está exento. Es más, en carne propia experimentó algunas amables "sugerencias' para que se ajustara al molde (por ejemplo con sus cejas), pero al parecer "Lady Macbeth' no es una chica fácil de moldear.



LOOKS.Si algo no discuten los especialistas es que la talentosa protagonista de The Little Drummer Girl, Midsommar y Don't Worry Darling, entre otras, es dueña de un estilo propio que más de una vez marcó tendencia.