Con un poco más de 20 años de edad, Federico Buso dejó San Juan, su tierra natal, para abrirse paso y cumplir sueños e ilusiones como cualquier artista que busca trascender. Aunque fue una apuesta audaz, no le ha ido nada mal. Pasaron dos décadas y ya cuenta con una amplia trayectoria en la escena teatral porteña. Decidido a la hora de asumir riesgos, así fue como construyó un camino de aprendizaje con grandes maestros de la talla de Ricky Pashkus, Julio Ordano, Ricardo Bartís, Javier Daulte y muchos otros. Incluso trabajó para comedias musicales de Pepe Cibrián y tuvo participaciones en cine y televisión. Actualmente dirige la programación de Espacio Callejón, una prestigiosa sala de teatro independiente en el corazón de El Abasto, junto a otros reconocidos espacios como El Camarín de las Musas. Con ese bagaje vuelve a la provincia para protagonizar la obra NOS en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario; pero además dará un taller sobre la técnica que está trabajando actualmente para la formación actoral, llamada "Juego y compromiso". En las vísperas de su estadía, el actor y director sanjuanino habló con DIARIO DE CUYO acerca de este contenido que busca transmitir a artistas locales.



En "Juego y Compromiso", que se desarrollará de manera gratuita desde el 31 de mayo hasta el 1 de junio con unos 30 destinatarios seleccionados por la convocatoria que hizo el TB, abordará la verdad emocional y la complicidad como ejes para construir una escena. "Tendré dos días solamente, es poco tiempo, pero mi ida es para poder transmitir mi experiencia, lo que fui aprendiendo de esta técnica que apunta a actores en formación y ya experimentados, para que incorporen herramientas desde el aspecto emocional y que sirva para que al momento de interpretar sean más creíbles", explicó el artista. Para él "la actuación va modificándose en el tiempo y aquello que gustaba antes ya no gusta tanto ahora. Mi objetivo es darles recursos para que el actor trabaje mejor. Por más que tengas un texto que decir, si no estás conectado emocionalmente en el escenario te queda un gran terreno varado y de eso se da cuenta el espectador", señaló, en referencia a esta técnica actoral creada por su maestro Javier Daulte el sanjuanino que tuvo la posibilidad de dirigir la comedia musical "La ciudad en ruinas" en el Teatro Sarmiento, entre otras. También tuvo papeles en los largometrajes "Historias extraordinarias", de Mariano Llinás; y en "Río Escondido y Chile", de Franco Verdoia. En televisión tuvo participaciones en "Trillizos" (Telefe), "Por ese palpitar (América)" y "Costumbres argentinas" (Telefe).



Atento y expectante por el intercambio que pueda darse con los artistas locales, Buso quiere concretar lo que hace mucho tiempo anhela: "De a poco estoy vinculándome más con el teatro de San Juan, reconozco que no he visto tantas obras y no sé exactamente qué tipo de teatro se hace allá, pero por ejemplo estoy conversando con Ignacio Sánchez Mestre para hacer una obra con él a fin de año, tengo contacto con Mónica Calvo y Tania Leyes. Sé que están creando nuevas salas. Quiero generar un puente con teatreros sanjuaninos, porque al dirigir el Espacio Callejón, está abierta la posibilidad para que obras de San Juan vengan a presentarse con varias funciones. Pero me llama la atención que por ciertas razones, muchas veces no se concreta, aunque entiendo que la distancia es una complicación y una barrera. Al invitarme al Teatro del Bicentenario se dará una buena oportunidad para dejar una semilla en los artistas a que se animen a venir a la ciudad", manifestó.



Por último, Buso aclaró que su preferencia apela a un teatro que cuente con "una dramaturgia bien hecha, que produzca nuevas verdades y llegue de una forma espiritual al público, desde una dimensión metafísica. No me atrae tanto hacer obras con contenido o con un tema determinado, aunque con NOS me gusta hacerlo, a la hora de crear busco historias que hablen sobre los vínculos humanos, que el teatro transmita la sensación que hay vida después de la muerte. Por eso, con esta clase, espero compartir ese deseo e invitar a zambullirse en nuevas realidades", finalizó.



Acerca de NOS

Con dirección y dramaturgia de Martina Cabana Collell, esta comedia (del programa Iberescena) convoca al espectador a un encuentro clandestino organizado por cuatro ciudadanos. En este surgen ideas radicales para mejorar el mundo que invitan a repensar los comportamientos totalitarios del ser humano. Actúan Federico Buso, Martina Greiner, Silvina Katz y Julia Rosell, bajo la producción de Lucas Lombardía.

NOS estrenará el sábado 3 de junio a las 21.30hs en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Entradas generales a $1.500 y anticipadas por boletería y Tuentrada.com.