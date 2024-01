EL RAMALAZO a pleno, junto a la jurado Alejandra Barboza y a una integrante de la organización, recibiendo su certificado de Ganador Pre Cosquín 2024 - Conjunto de Malambo.



"¡Viva Cuyo!' gritaron a viva voz cuando iban subiendo -felices y conmovidos- al Atahualpa Yupanqui, esta vez para recibir su merecido premio. El Ramalazo, el octeto de malambo sanjuanino integrado por el referente regional de malambo Juan Peletier, los dos Campeones Nacionales de Laborde, Sergio González y Sergio "El Colo' Zalazar; Matías Zalazar, Alejandro Almarcha, Mariano Millón, Darío Riveros y Matías Ortiz; junto a sus músicos Mauricio Manrique, David 'Diablito' Martínez e Iván Aballay, se coronó en la madrugada de ayer Ganador en Conjunto de Malambo en Pre Cosquín. Y con ese triunfo pasaron a formar parte de la grilla del Festival de Folclore de Cosquín, donde actuarán el martes 23 de enero.



Aunque en el grupo había sobrada experiencia en este tipo de encuentros y muchísima dedicación al servicio de su sueño, alcanzarlo no fue tarea fácil para los finalistas locales, que después de la primera actuación debieron zapatear dos contrapuntos a pedido del tribunal examinador, puesto que fue un rubro bien equipado. El primero fue con cuatro de sus pares; y el último con dos de ellos: el conjunto femenino Indomables y el masculino Bravíos, ambos de Buenos Aires. Luego de esas tres actuaciones en el escenario Atahualpa Yupanqui, de otra de yapa (todos los finalistas malambearon juntos fuera de competencia) y de una larga y tensa espera, el jurado de danza formado por Alejandra Barboza, Miguel Diosquez Dupuy y Rubén Suárez dio su veredicto, que fue proclamado con el resto de los rubros al cierre de esta final, desatando abrazos, emoción y hasta lágrimas en el poderoso combinado local y sus acompañantes.



"Como dice la frase, se puso todo en el asador. Campeones y otros talentos enormes de nuestra provincia que por primera vez logran pisar el Atahualpa con este rubro... Por mi parte, confianza plena en ellos. Y destaco no solo a los malambistas, sino también al cuerpo musical que es un porcentaje enorme de la propuesta. Cada disparo de idea que tenía, ellos lo leían a la perfección y sumaron a todo lo plasmado. Y también dos personas que estuvieron en esta etapa final: se sumó arriba del escenario con su voz Juanjo Recabarren (NdeR: en recitado), un enorme exponente de la provincia; y el malambista Mariano Montaña, que mientras estuvimos en Laborde ensayando, sumó su aporte, su experiencia, su visión y nos acompañó hasta lo último. Un equipo único de amigos y profesionales de la danza y la música', expresó Peletier, generador de esta apuesta que, confesó, "nació de un accidente'.

El octeto de malambo, los tres músicos y el recitador, plantando bandera cuyana en la Próspero Molina.



"El 1 de marzo sufrí un accidente vial grave en moto y Dios me dio otro tiempo más de vida. Con operación compleja y tornillos en mi cuerpo, tomé el arte del malambo para poder salir y propuse esta idea a amigos. Son todos profesionales, lo cual facilitó el armado, todos muy talentosos y en ellos confiaba plenamente para poder armar la coreografía. Todos aportaron su conocimientos y así se armó El Ramalazo', contó.



Esa amistad, la confianza mutua, la generosidad, el compromiso de todos, en definitiva, el equipo, fue para ellos una de las claves del éxito.



"Nuestro fuerte es la la unión, el compañerismo y profesionalismo. Hay gente con mucha experiencia y otra que no, pero eso no se notaba. Es un grupo de amigos de muchos años. Algunos iban a Laborde, otros a Cosquín, pero siempre durante el año se trabajaba en fiestas de la provincia, como la Fiesta del Sol. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos conocemos mucho. Eso es algo que nos ayudó o fortaleció', ratificó González. Otra de las claves, coincidieron también, tiene que ver con la propuesta en sí, muy distinta a lo que se estila ver en estos escenarios.



"Creo que otro punto fuerte fue la impronta regional que se le dio al proyecto, donde mostramos lo que somos. Vamos con música cuyana, tratamos de reflejar nuestro acervo, hemos zapateado tonada... Le hemos puesto impronta cuyana al malambo', subrayó "El Colo'. "¡Fue una propuesta muy diferente con la música muy cuyana y eso para nosotros es un gran honor!. Hemos logrado llevar el malambo sureño a otro nivel, con nuevas propuestas armónicas y melódicas, como también rítmicas', apuntó Manrique, uno de los músicos del creativo y perfeccionista elenco.



Concientes todos de la valía de cada uno de los integrantes de El Ramalazo, pero también del plus (todo un lujo) que significa tener por primera vez juntos en el escenario a tres figuras como Peletier, González y Sergio Zalazar; y entendiendo que -por circunstancias personales y profesionales- será muy difícil que eso pueda darse otra vez (eso dicen ellos), es que este Pre Cosquín ya era especial para el grupo. Por eso la consigna era darlo todo y disfrutar a pleno. Y lo hicieron. Y se notó. Y la cosecha fue mayor.



"Fue muy especial estar, por suerte se dio poder ganar, es un logro importantísimo para nosotros y para la provincia, a nivel nacional. Es otro sueño cumplido y veremos qué depara el destino. Todavía no hay nada pensado, por ahora es disfrutar de este logro, este momento, que mucho trabajo nos costó', expresó "El Colo'. "Me planteo esto varias veces y digo "ya es lo último", pero después de este logro, no sé... El malambo es mi pasión, me hace sentir vivo y lo llevo en el alma. Creo que voy a zapatear hasta que las piernas me den', reflexionó González. "Por mi parte siempre digo "ya está", pero parece que mi misión en esta tierra es brindarme a esto... Todo es tan efímero que no sabía que iba a volver a zapatear a mi edad, no sabía que podíamos crear esto. Lo que venga será lo que la vida me brinde', cerró Peletier, deseoso de que "los nuevos talentos de nuestra provincia se expresen y tomen el estandarte de San Juan, para que siga siempre en lo más alto'.



Pero el sueño no ha terminado aún para El Ramalazo. Por lo pronto, en menos de una semana los tres músicos, el recitador y los ocho malambistas volverán al Atahualpa Yupanqui a dejarlo todo, ahora en el festival de folclore más importante del país; orgullosos de levantar la bandera de San Juan y enorgulleciendo a la provincia.

> Muy bien representados

Para la compañía Riveros Luna era su octava final en Pre Cosquín, sin embargo no se dio tampoco esta vez. El numeroso elenco sanjuanino dirigido por Javier Riveros y Natalia Luna, que compitió en Conjunto de Baile Folclórico, presentó dos propuestas que si bien no tenían que ver con el folclore de la región (como es frecuente en este concurso), giran en torno a personajes populares, con una puesta en escena lograda y atractiva. Para la primera eligieron El Aniceto, inspirada en el cuento de Zuhair Jury, y lograron el pase a la final. Allí hicieron Te ando buscando Moreira, basada en el gaucho Juan Moreira. Ambas tuvieron importante despliegue escénico y muy buen nivel coreográfico e interpretativo. Finalmente, el jurado se inclinó por el grupo Chakaymanta, de Buenos Aires.