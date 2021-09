Y por fin, después del parate por la pandemia los festivales folclóricos comienzan a pensar en abrir sus puertas y por eso abrieron las convocatorias a todo el país para sus ediciones 2022, cuando se cumplan dos años desde el primer confinamiento. Los aspirantes a ser parte del Pre Cosquín y Pre Laborde podrán inscribirse desde hoy y hasta el 4 de octubre para los selectivos que se realizarán en diciembre.



"Hay mucha expectativa, desde hace algunos meses, las primeras conversaciones, no se conocían algunos detalles, Laborde se hace de manera más sencilla, porque no compiten los grupos por protocolos; lo importante es que se decidió hacer y por supuesto que toda la gente que participa y el año pasado no pudo tiene muchas ganas de hacerlo este año" dijo la secretaria de Cultura, Virginia Agote.



Para los aspirantes a ser parte de la instancia de selección para el certamen en el Festival Nacional del Malambo como para el certamen del Festival Nacional del Folclore de Cosquín, deberán dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Cultura ubicadas en el ex Ferrourbanístico, de 9 a 13 (por informes: 2645144623 y 2645116209).



Las fechas previstas para los selectivos son el 3 y 4 de diciembre para el Pre Cosquín (desde las 19) y el 5 de diciembre para el Pre Laborde (a las 14), que serán ambos en el Teatro Sarmiento.