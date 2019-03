En una entrevista con Luis Novaresio, Jorge Rial no dudó en afirmar que para votar al actual presidente Mauricio Macri en las elecciones que se llevarán a cabo este año, hay que tener “vocación de suicida”.

El conductor de Intrusos defenestró al actual presidente al indicar que no tiene “vocación política”, en tanto que cuando fue consultado por Novaresio sobre la posibilidad de votar a Cristina Fernández de Kirchner reconoció que también hay que tener “vocación de suicida”, aunque en menor medida.

“No pensé que (Macri) se iba a deshilachar tanto, pensé que se iba a rodear de los mejores en economía. Pero fue al revés: en la política se juntó con gente que sabe rosquear mucho y armó buenas alianzas, y en economía falló de la peor manera. El fracaso económico de Macri es estrepitoso", dijo Rial.

“Él siempre te tira con que gestionó Boca, que es un club, y la ciudad que es menos que un parque temático de Disney y el que siempre laburó fue Horacio Rodríguez Larreta. Nunca lo vi muy interesado en la política y cuando yo lo conocí estaba más interesado en el fútbol”, aseguró.

"A él le pesa, no le gusta y se nota que no tiene vocación para esto. No todos tienen vocación de poder: y eso no es tenerlo, sino saber administrarlo. Yo no sé si él sabe administrar el poder. Llegamos a un punto en que no sé cómo vamos a salir de acá, es preocupante", agregó.

"Si lo reeligen a Macri, creo que hay gente con una vocación de suicidio que no lo puedo creer. Y en un eventual cara a cara con Cristina va a ganar con el mismo porcentaje que en 2015 pero con el desgaste de cuatro años. Pero en este momento siento que en este momento nadie quiere perder pero nadie quiere ganar. Es rara esta situación porque el que gana sabe que hay una bomba prendida que va a explotar en 2020. Puede explotar con Macri, Cristina, Lavagna, Massa, quien sea… Entonces, ¿cómo hacés?", se preguntó al aire.

Al mismo tiempo, Rial reconoció que el peronismo debe unirse para ganar las próximas elecciones, y que esto depende pura y exclusivamente de Cristina Fernández, que es la referente que reúne la mayor cantidad de votos, pero al mismo tiempo vive un presente político endeble y con problemas personales, como el estado de salud de su hija Florencia, que la obligó a viajar a Cuba el viernes pasado. "Esto de Cuba podría ser una salida elegante. Bajarse para cuidar a su hija podría ser una imagen potente. Cuando ella se baje el peronismo solo se va a alinear, como hizo siempre. Creo que ella está preocupada de verdad. No tiene inmunidad, está solita y puede ir presa en cualquier momento si Bonadio tiene ganas de meterla presa", dijo y aseguró más adelante que él “es peronista y va a buscar que gane el peronismo”, aunque ellos signifique tener que votar a la ex mandataria.

De todas maneras, el conductor manifestó que tanto ella como Macri son “la mancha venenosa”. “Los dos un collar de melones, un salvavidas de plomo. Macri va a cualquier lista y te la baja 8,10, 12 puntos. Por algo María Eugenia Vidal quería desdoblar la elecciones, por algo hay un ´plan B´ y se están esperando resultados ahora en abril para ver adónde se va. Alguien muy cercano al presidente (un ministro) me dijo que hay una minoría silenciosa dentro de Cambiemos(la parte más política) que está tratando de que sea Vidal la candidata a la presidencia”, aseguró y comparó a Marcos Peña con el ex secretario de Juan Domingo Perón, José López Rega. “No lo quiere nadie dentro de Cambiemos”, lanzó y aseguró que él es una “PyME” que le da de comer a los “trolls” que le lanza en las redes sociales el jefe de Gabinete.

“En 2015 votamos con la esperanza de que Macri iba a cambiar todo, que venía la ´revolución de la alegría´, que iban a llover las inversiones, porque íbamos rumbo a ser Venezuela. Pero vas a un supermercado hoy y no podés comprar productos de segunda marca. Si vas a comprar leche de segunda marca, no podés porque está restringida. Estoy caliente. ¿Por qué tenemos que dejar que nos hagan mierda el país? Estoy cansado de esto”, dijo.

A la hora de elegir un candidato, Rial consideró que Marcelo Tinelli sería un “buen referente de unificación” pero que debe elegir un espacio. "Creo que lo que tiene que hacer es alinearse. Es un tipo que puede unir si se pone de un lado, como él dice, que quiere ponerse en el peronismo. Puede ser un factor de unión porque hace falta otra mirada extra política", dijo, aunque reconoció que no lo votaría en su estado actual, y analizó su desempeño en las elecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, donde sufrió una manipulación de votos que lo obligó a retirarse.

"Él tiene vocación de poder. Puede ser gobernador o presidente, es posible. Pero no ahora. Creo que ahora está haciendo un buen laburo y ojalá que siga después. Por lo que me cuentan se está preparando… Nadie nació guitarrero ni con uñas. Las uñas te van creciendo y la guitarra la vas domando. Macri no era guitarrero y ahora es presidente, con todo el derecho del mundo, votado democráticamente", manifestó.