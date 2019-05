Enero. "Yo no soy Papá Noel que voy por los colectivos preguntándole a la gente qué necesita. Yo trabajo, como trabaja todo el mundo".

Días después de haberse separado, Diego Maradona apuntaba contra Rocío Oliva y aseguraba que le quitaría la casa de Bella Vista que le compró a los padres de su ex cuando estaban juntos. "Es mía, y me la voy a quedar. Lo lamento. Si vos no sabés mantener a tu hija y no le das un buen correctivo… Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo. Este rally que está haciendo durante sus vacaciones, es con plata mía", dijo el ex futbolista sobre la mujer con quien compartió los últimos seis años.

Febrero. Desde Mar del Plata, adonde había viajado junto a su madre, su abuela, su sobrina, su hermano menor y una amiga, Rocío Oliva habló con Teleshow. Y aseguró entonces que no tenía intenciones de pedir un resarcimiento económico por el tiempo que estuvieron juntos.

"Tengo el derecho a hacer ese reclamo, hay una ley. Sé que se habló muchísimo de eso pero yo estoy viendo qué hacer: todavía no tomé la decisión de hacerlo. El tema de los seis millones de dólares no sé de dónde salió y me preocupa, porque está en juego mi pellejo en este momento tan difícil para todos los argentinos. No es mi intención", declaró Oliva en aquel momento.

Mayo. Este lunes 6 se dio a conocer la carátula de la causa que comenzó Rocío Oliva contra Diego Maradona en el Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel. Allí deja asentado el reclamo de una compensación económica por los seis años de concubinato en Dubai.

"Es un juicio de mucha envergadura y de muchos millones", le aseguró Ana Rosenfeld. Y agregó que está trabajando en esta causa junto a Fernando Burlando, habiendo iniciado los trámites hace más de dos meses en total hermetismo.

Pero, ¿por qué en febrero Rocío Oliva no tenía intenciones de realizar ningún tipo de reclamo, pero un mes después se puso en contacto con el grupo de abogados para llevarlo adelante? No es casual que la joven haya acudido a Burlando, quien también representa legalmente a Claudia Villafañe en las causas contra Maradona.

Allegados a la joven futbolista -que en las últimas horas inauguró una escuela de fútbol femenino en Bella Vista- cuentan que una de las principales razones por las que cambió de opinión es el viaje de Verónica Ojeda a México.

La ex mujer de Maradona dejó Buenos Aires los primeros días de febrero junto a su hijo, Diego Fernando, y se instaló en la casa del actual director técnico de Dorados de Sinaloa. En un principio, Rocío especuló con que el motivo del viaje de Verónica era el cumpleaños del niño (14 de febrero), pero más tarde se supo que comenzó las clases allá, y que están viviendo juntos.

Si bien Oliva rehizo su vida y, según ella misma dijo en más de una ocasión, no tiene intenciones de volver con Maradona, le habría molestado la actitud de Diego, quien había jurado que no regresaría con la madre de su hijo menor.

Mientras Maradona planea seguir en México, donde se operará un hombro las próximas semanas, los abogados de Oliva reclamarán "el máximo" de dinero que corresponde -según la ley- al tiempo que permanecieron juntos, lo que equivaldría a "muchos millones". "En Dubai, Diego firmó muchos contratos gracias a la presencia de Rocío, porque ella lo incentivaba a que trabaje porque le hacía bien. Lo acompañó a todos lados", dicen allegados a ella.

Es muy difícil calcular la cifra del reclamo porque Maradona firmó muchos contratos con empresas, además de su vínculo como técnico. "Pero será el 50% de lo que obtuvo durante ese tiempo -insisten desde el entorno de Oliva-. Ella lo motivaba, le armaba planes. Gracias a Rocío, Diego hizo muchos negocios internacionales".

El reclamo de Oliva llega dentro del marco legal ya que puede hacerlo antes de los seis meses de separación. "Hacerle un juicio a Diego es como hacerle un juicio al Estado", lamentó una fuente que desconfía en la presencia de Maradona a la audiencia del próximo 13 de junio. "Puede llegar a ser un juicio largo… Rocío está bien, pero la está luchando como todos los argentinos", dijeron sobre el presente de la joven que actualmente está trabajando como comentarista de los partidos de River, en una transmisión partidaria.

Mientras tanto, sigue jugando al fútbol con su equipo Las Picantes y vive en una casa en el country Los Berros de Bella Vista, inmueble que compartía con Maradona durante sus visitas a la Argentina, y que el ex futbolista puso a su nombre.