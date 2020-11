La nutricionista Romina Pereiro pasó momentos complicados luego que Morena Rial, la hija mayor de su esposo Jorge Rial habló sobre la mala relación que tiene con ella. Invitada a “PH Podemos Hablar”, la producción le preparó un video para celebrar sus dos años de matrimonio, pero la profesional se quebró y le costó sobrellevar el recuerdo.

Mientras todos los presentes intentaban comprender el llanto de Pereiro, ella explicó: “La foto del final me mató, es una mezcla de emociones. Me impactó. Nos casamos con muchas ganas de que la familia se ensamble naturalmente, tratamos de no forzarlo. Los dos veníamos con otras historias, edades diferentes de las chicas, que eso en un punto ayudó porque al ser las mías muy chiquitas y de él más grandes enseguida se hicieron compinches”.

La nutricionista habló sin nombrar específicamente a More, pero indicó: “Tuvimos momentos muy buenos como familia ensamblada, otros no tanto. Hay cosas que prefiero no tocar personalmente, pero lo que sí quiero que quede claro es que hay mucho amor. Y que el amor siempre va a estar”.

Como explicación del momento que pasó, Pereiro aseguró: “vengo de una familia en la que el vínculo entre todos nosotros es muy fuerte, nos cuidamos, nos vemos, nos juntamos a comer asado. Es un lugar al que uno sabe que cuando estás en familia con tíos, primos, abuelos, mamá y hermanas estás seguro. Me crié así, la familia y el amor es lo más importante“.