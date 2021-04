De izq. a der. Yanina Marras, Julieta Flores y Silvina Montenegro



Los personajes interactuando con la música y la técnica en vivo es una de las particularidades de la obra que se estrenará el viernes 30 de este mes en el Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia. Entrada en www.eventbrite.com.ar a $300 y $350), el viernes 30 de este mes, a las 21 hs., de la mano de Malatrama Teatro. "Julietas' es el título que el colectivo escogió para esta creación colectiva protagonizada por Silvina Montenegro, que nació a partir de textos de Julieta Lanteri, farmacéutica y médica ítalo-argentina, pionera en el movimiento feminista, que fue la primera mujer incorporada al padrón nacional y la primera en votar en Argentina y América latina en una elección donde todo el padrón estaba compuesto por hombres, en un intento por reafirmar el derecho de las mujeres al sufragio, causa a la que dedicó su vida.



"El proyecto surgió y, cuando estábamos comenzando, se declaró la cuarentena. Esto influyó sobre los procedimientos de ensayo y nos llevó a crear entre la virtualidad y la presencialidad. El disparador fue la biografía de Julieta Lanteri, pero transitamos el caos creativo con la convicción de que no queríamos hacer una obra panfletaria. El abordaje desde otros lugares para componer la dramaturgia escénica fue enriquecedor. Es ahí, donde la pandemia nos obligó y desafió para no discontinuar, por lo cual el contexto se va haciendo parte de la construcción pero no en forma directa', expresó Pablo Flores quien junto a Dana Botti está cargo de la dirección de la pieza en la que el objetivo está puesto en una poética que se construyó en base a fragmentos y anécdotas de vida, "desde pequeñas y cotidianas historias creamos un mundo femenino', como añadió el dramaturgo que dirigió La Lengua de las mariposas (2020).



"Soy todas las Julietas que plantea la puesta, desde la idea que cada mujer dentro de una sociedad misógina y patriarcal es una "'Julieta'', una misma que representa a todas', afirmó, por su parte, Silvina Montenegro acerca del rol que desempeñará.



"La obra intenta poner en evidencia las distintas situaciones por las que muchas mujeres atraviesan a lo largo de su vida. Además he intentado acercarme y rendirle un humilde homenaje a Julieta Lanteri, creando un personaje con la fuerza y el entusiasmo que la caracterizó en cuanto a la conquista de los derechos', añadió la protagonista recalcando que los cambios de vestuario y los efectos se llevan a cabo en el escenario a la vista del espectador con la idea de "no esconder nada del artificio teatral'. Es así que, a lo largo de las escenas, estará acompañada de Fiko Bustamante en piano y Julieta Flores en saxo; junto a la técnica de Pablo Flores, Dana Botti y Yanina Marras, quien se ocupa del arte lumínico.



"El proceso musical comenzó a partir de la improvisación pero todo fue grupal, a veces desde dirección nos daban idea de cómo podía sonar tal parte o de qué intervención podíamos hacer en la escena. Con mi compañero Fiko veíamos lo que proponía Silvi desde la actuación y con eso comenzamos a componer', apuntó Julieta, la saxofonista.



"Lo que sí aclaramos es que la obra no es feminista, está atravesada por la ideología feminista. Creemos que el feminismo como corriente ideológica es más profundo. Acá queremos enfrentar al espectador con situaciones cotidianas', aclararon desde el grupo sobre el trabajo que cuenta con la producción general de Boca Floja.



FOTOS MARCOS URISA