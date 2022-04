El próximo sábado, el ritmo se apoderará del Círculo Andaluz, donde bailarines profesionales y amateurs de una veintena de academias de San Juan, Mendoza y Chile desplegarán todo su encanto danzando salsa, bachata, mambo y cha cha cha. Será en el marco del "San Juan Salsa Festival 2022", organizado por el productor y bailarín mendocino Diego Leiva (Dal Producciones) con la colaboración de Silvio Guevara en la producción. "Los mejores bailarines de Argentina y Chile en un solo evento, clases magistrales con los mejores instructores del momento, shows internacionales, baile social con Dj's invitados y tocando en vivo la banda más exitosa de San Juan, Sonenfá", anuncia la invitación oficial de esta iniciativa, que se desplegará con el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, Radio La Popu y NS; y que contará con figuras invitadas como la dupla chileno-argentina de Eva Aravena y Matías Funes (foto), campeones internacionales de baile latino; el Ballet Divergente, de Mendoza, campeones nacionales de bachata del Argentina World Latin Dance Cup 2022; y Andrés Quinteros, de San Juan, Campeón Nacional del World Salsa Summit como solista masculino; entre otros.



"Hace 15 años que produzco este tipo de festivales en Mendoza y en Argentina en general; y este es el primero en San Juan. Antes íbamos de Mendoza a aprender a San Juan, porque estaban muy en auge, con mucha información; pero hubo un momento donde quedó en meseta. El punto es que nos conocemos mucho, porque también mucha gente de San Juan ha venido a las competencias que hago en Mendoza y a los clasificatorios para el mundial, así que charlando con ellos una vez dijimos 'Tenemos que hacer algo en San Juan'. No puede ser que con todos los buenos bailarines que hay allá no tengan un festival para que la gente los conozca. Hoy San Juan ha recuperado su nivel de baile, tiene muy buenos exponentes, tiene campeones nacionales de otras competencias, tiene trabajos preciosos con los niños, con un nivel impresionante, pero faltaba esto, así que la idea es, en lo posible, dejarlo de manera estable. Por ahora será un festival, sin competencia, para mostrar todo lo que hay", comentó a DIARIO DE CUYO Leiva, quien viene gestando esta celebración hace un mes y que busca que la región sea un polo en estas disciplinas, para que no sean siempre los bailarines cuyanos los que deban armar las valijas para buscar oportunidades. "En salsa y bachata, que fue un boom, hay muchísimo talento; pasa que -no sé cómo será en San Juan- algunos medios nos ignoran y pareciera que no existimos; pero es un ambiente muy grande. De por sí, además de la danza, San Juan tiene como cuatro orquestas de salsa, ¡ni Mendoza las tiene! y Sonenfá es la más grande", se explayó el bailarín y gestor, para quien lo que sucede en la región es un reflejo de lo que pasa en el país, un notable "revivir" luego de la pandemia que puso en suspenso a músicos y bailarines.



"Es un festival que viene de Mendoza pero que ya se empieza a coproducir en San Juan y que además disparó la idea de hacer a futuro un intercambio de bandas de salsa, un festival desde lo musical", añadió Guevara, entusiasmado con la importante respuesta de sus comprovincianos. "Están participando prácticamente todas las academias de salsa y bachata. Es un movimiento importante, nosotros lo vemos cada vez que toca Sonenfá, que hay mucho público del palo, así que sin dudas será una fiesta", concluyó el también manager y productor de la formación musical local que pondrá el broche de oro al festival.





EL CRONOGRAMA

Todas las actividades se desarrollarán el sábado 16 de abril en el Círculo Andaluz (Hipólito Yrigoyen 1153 sur, Rawson). Informes al 2613079843. Entrada para el público $500

9.30 hs Acreditación

10 hs Técnica Shine y Dinámica, con Ilmar Araya (San Juan)

11 hs Musicalidad, con Sergio Camargo (Mendoza)

12 hs Mambo en pareja, con Andrés y Yanina (San Juan)

13 hs Salsa en pareja, con Eduardo Boschi (Mendoza)

14 hs Bachata en pareja, con Alfredo y Valentina (Mendoza)

15 hs Pasos libres de mambo, con Matías Funes (Mendoza - Chile)

16 hs Lady Style Bachata, con Eva Aravena (Chile)

21 hs Noche de gala con shows, baile social con Sonenfá en vivo y luego sigue con DJ invitado.

> Una banda de talentos

Sonenfá le pondrá música en vivo al San Juan Salsa 2022 sobre la recta final, en el "social", invitando a la pista a quien quiera bailar. El grupo, que en ocasiones especiales adopta el formato de big band, tiene como integrantes estables a Fabricio Carbajal en voz, Angelo Muñoz en tres cubano, Guillermo Illanes en congas, Daniel Pellice en bajo, Fernando Naser en trompeta y Miguel Sánchez en trombón; todos músicos destacados.



"La banda tiene una particularidad y es que si bien hace covers de distintas agrupaciones salseras a nivel mundial, también versiona canciones cuyanas, como Diluvio de amor, de Ernesto Villavicencio. Y en breve estrenaremos una canción de un dúo mendocino, Brindemos", dijo Silvio Guevara, manager.



Además de su participación en el Festival y del estreno, el combo se prepara para actuar en el Concierto de las Américas, en el Alcázar, con la actuación estelar de La Delio Valdez. "Es la primera banda sanjuanina que toca en ese concierto, con una banda nacional" dijo Guevara sobre la velada del 30 de abril. "Eso nos ha ilusionado mucho y nos ha puesto muy contentos", agregó.