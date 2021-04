Se llama Micaela Gutiérrez, pero en la música se presenta como Bhae. Tiene 19 años, pasó por varios ritmos, eligió la música urbana y acaba de cumplir un sueño a poco de empezar: actuar en Buenos Aires. La joven fue elegida para actuar en el Teatro Broadway en un certamen de talentos junto a jóvenes artistas de distintas provincias que tuvo lugar este lunes pasado y consiguió quedar entre las tres finalistas, que a fin de año volverán a actuar en la Capital. El show, que podrá verse mañana viernes a las 22 hs por streaming (@thebhae en Instagram y en el sitio www.argentinashowlive.com/) le permitió comenzar el año con buenas noticias y un modo de consolidar su proyecto musical, mientras en paralelo estudia profesorado de Teatro en el FFHA de la UNSJ.



"Sigo súper emocionada, estoy muy feliz, muy agradecida con el productor Guillermo Marín porque eligió a estos artistas de todo el país para mostrar lo que hacen. Además, nunca había viajado a Buenos Aires e ir a cantar fue algo impresionante. Estaba nerviosa, ansiosa, dejé lo mejor de mí. Fue hermoso, estaba lleno de gente y me sentí muy tranquila cuando empecé a cantar" contó a DIARIO DE CUYO la joven, que viajó acompañada por su padre, interpretó "Buenos Aires" de Nathy Peluso y "A la distancia" de Cristina Aguilera; y que aunque pudo celebrar el pase a la final aseguró que "si no hubiera ganado de todas maneras era una experiencia nueva", además de servir para hacerse más conocida.



La oportunidad llegó del productor Guillermo Marín, que hizo un casting nacional a través de actuaciones en vivo por Internet. Fueron los seguidores de la sanjuanina los que la propusieron y así logró mostrarse y además ser elegida. Después de cantar en eventos sociales decidió escribir sus propias canciones y la música urbana fue la elegida porque le gusta Daddy Yankee y Karol G. Junto a unos compañeros de la escuela grabó su primer single en 2018, "Vas", que recién subió a Youtube en 2020 y que hoy tiene más de 6 mil reproducciones. "Desde que subí ese tema he tenido oportunidad de cantar en muchos lugares, en el Festival Animal Andino, en la Fiesta Nacional del Sol y el año pasado en la versión virtual de la Fiesta Provincial de la Cultura Popular y el Libro de Rawson" enumeró la joven que el domingo 4 de abril será una de los artistas locales que actuarán en Velvet como teloneros de Mike Southside.



Además ha colaborado con otras bandas locales con un camino más largo en el género como FreeKhalo y Sigma, y espera algunas colaboraciones con otros artistas para el mes próximo y el 16 de abril tendrá el estreno de su segundo tema, "Llamada perdida", y luego se viene un tercer lanzamiento con un videoclip. Su nombre artístico viene del acrónimo BAE de la expresión inglesa "Before anyone else", al que ella la agregó la H y además lo pronuncia como está escrito. "Lo hablé con mis compañeras y empezamos a buscar ideas en Internet. Micaela era muy común para hacer música urbana" definió Bhae, ya sabiendo desde el principio que buscaría dejar su marca personal.