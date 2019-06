Los Martín Fierro tendrán varias bajas importantes este año. La más comentada es la de Mirtha Legrand, que no estará en la ceremonia de APTRA porque la diva quiere priorizar su salud, todavía desmejorada por un cuadro intestinal que terminó en cirugía.

Sin embargo, otra ausencia es más significativa para el canal que transmite los premios, Telefe, ya que se trata de una figura del prime time: nada menos que Santiago del Moro, que este año desembarcó en el canal de las pelotas y pelea el rating de cada noche con ¿Quién quiere ser millonario?

El ex Intratables no está nominado en la terna Mejor conductor masculino; en cambio, la terna la integran Marley, Marcelo Tinelli, Andy Kusnetzoff y Mariano Iúdica. Por eso, siente que no tiene obligación de estar en la ceremonia y no asistirá, ni siquiera para "cumplir" con su nuevo canal.

"Yo amo los Martín Fierro, siempre me han parecido importantes. Pero no estoy nominado y no voy, este año no me toca a mí. Tengo varios (premios) y soy súper agradecido. Voy y aunque no gane soy feliz ahí. Pero no estoy nominado, y no voy a ir una fiesta a la que no me invitan, eso es de colado", explicó Del Moro en diálogo con Pamela a la tarde.

La conductora, Pamela David, le aclaró que sí está invitado porque es una figura, pero Del Moro se mostró implacable. Explicó que maneja un perfil ultra bajo y no suele ir a eventos. Solo hace la excepción de aparecer en la ceremonia si es que existe la posibilidad de recibir una estatuilla. "Si voy cuando no me nominan me parece casi gracioso. Cada vez que fui, fue por mi trabajo, pero yo no estoy nominado y ni siquiera Intratables lo está. Así que es algo que no me pertenece, y lo voy a mirar desde casa, muy contento y por la gente que quiero", continuó.

Sin embargo, en el programa dieron a entender que el verdadero motivo del faltazo del conductor tendría que ver con una interna. Es que el canal eligió a Marley como anfitrión de la noche, pero antes de la decisión, se había rumoreado que iba a ser Del Moro quien recibiera ese honor. Primero, porque Marley está de viaje con Por el mundo y segundo, porque sería una "retribución" por el éxito del programa de preguntas y respuestas.

Luis Ventura, presidente de APTRA, confirmó que se había barajado el nombre de Del Moro, pero el ex Infama nunca se enteró. "Nunca me dijeron y tampoco me bajaron, y si pasó, yo no me enteré. Aparte me imaginaba que no iba a estar nominado y yo no me me ilusioné para hacerlos, aunque me hubiese encantado", cerró.

