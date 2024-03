Agostina Spinelli dio la nota después de la última eliminación de Gran Hermano (en la que se fue Lisandro), porque decidió su repentina salida en medio de una crisis de angustia. La ahora ex participante pidió abandonar el certamen por amenazas de otra concursante. Ella aseguró que Juliana "Furia" Scaglione la amenazó de muerte y no se sentía segura durmiendo allí. "No puedo ir a dormir a mi pieza porque tengo miedo de que me clave un cuchillo" lanzó. Ni siquiera Santiago del Moro logró convencerla de que se quedará durmiendo en el SUM y pensarlo unos días. "Me dijo 'te voy a matar'. ¿Vos sabés la cantidad de homicidios/femicidios que existen después de una amenaza?" dijo en vivo.