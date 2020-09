Muy conciliadora, Karina publicó una profundo mensaje dirigido a quienes la atacaron y criticaron por su aspecto. La jurado del Cantando 2020 apostó a compartir un mensaje de aceptación y reflexión. "Hacía bastante tiempo no leía tantos mensajes agresivos hacia mí y mi cuerpo. Y, si bien, antes me generaba mucho dolor y hasta pasé años de depresión por estos comentarios, quería compartir que los leía y que no me dolieron", escribió la cantante reproduciendo los insultos que le dedicaron. "Es un gran motivo para festejar porque creía que nunca me iba a pasar", dice parte del texto que publicó.