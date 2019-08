Se llama Santiago Ariel Barrionuevo, pero en el ambiente es más conocido como Santiago Motorizado. Desde tierras platenses, el cantante, bajista (también ilustrador) de la agrupación de rock indie Él Mató a un Policía Motorizado, charló con DIARIO DE CUYO previo al regreso de la banda a la provincia (mañana jueves). En un momento de buena proyección nacional e internacional, Él Mató recientemente lanzó la nueva producción audiovisual de las canciones más destacadas del disco La Síntesis O'Konor (lanzado en 2017). Uno de ellos, El Tesoro, es uno de los más difundidos y vistos por las redes.



- Con 15 años en carrera ¿ya no se sienten tan novatos?



- La verdad que novatos no somos para nada. Pasaron muchos años y discos, hicimos giras por todos lados, pero sí muchas veces nos colocan como lo nuevo. Eso tiene que ver mucho con que cada disco que salía generaba más repercusión que la anterior. Entonces, cada lanzamiento era como un comienzo. Muchos nos conocían más por el último disco, eso se redobló con Síntesis O'Konor. Es el más escuchado en Spotify, el encuentro de la gente comenzó con ese trabajo. Por eso se siente como nuevo.



- ¿Sienten que ha llegado el momento de despegue y de popularidad para ustedes?



- Sentimos que hicimos un salto en ese sentido con este disco donde Él Mató llevó a mucha más gente, que penetró a lugares que antes no llegábamos. Eso lo notamos porque viene más gente a los shows, suena más en radios que antes no pasaban nuestra música. El año pasado fuimos nominados a los Grammys, que era algo que estaba afuera de nuestro universo. Por lo que sí, lo notamos así.



- ¿Cuál es el mayor "tesoro" de ustedes como banda?



- No sé cuál sería pero creo que el mayor tesoro para nosotros sería el amor por la música que nunca se deteriora. Ese amor profundo por tocar, por hacer canciones, por hacer discos, parece una obviedad, pero no es tan así, todos los miembros tenemos una pasión por la música es el motor básico que tenemos para andar.



- ¿Síntesis O'Konor es el álbum consagratorio?



- A veces cuando se habla de consagratorio, se habla de algún disco que nos da un salto de popularidad. Lo cual siempre tratamos de renegar esos términos, porque no creemos que sea tan así. No nos gusta medir todo con eso. Entendemos que es un fenómeno cultural que merece un análisis y merece ser marcados, pero nos gusta remarcar lo otro, lo artístico. Una banda puede sacar un disco increíble y lo seguirá siendo bueno, por más que no se entere mucha gente. Lo que siento yo con Síntesis O'Konor, que por un lado sí, logramos sumar más público, de que la banda crezca en ese sentido y por otro lado, es el mejor disco del grupo, el que más trabajamos, el que más me gusta y nos genera muchas situaciones lindas.



- En base a sus giras al exterior ¿cómo es el terreno para una banda indie en el país y qué contrastes hay en Europa?



- Hicimos muchos viajes por el continente americano, por Europa, tuvimos experiencias buenísimas. También en esa parte comparativa de esas propuestas culturales de las bandas, Argentina no tiene nada que envidiarle a nadie. Quizás suene tonto, uno visualiza igual y cuando se hace algo bueno y da pena la falta de infraestructura que contengan todas las propuestas de aquí. Aparecieron nuevos espacios, festivales de público y medios alternativos que cubren eso. Eso cambió para bien en Argentina. Pero falta un montón para compararnos con Europa. Estamos bien pero igual hay que pedir más y trabajar para que crezca más. Lo importante es que por las ideas, la música, el arte, las canciones, estamos en un gran nivel.



DATO



Él Mató a un Policía Motorizado. Tocará este jueves 8 de agosto, junto a Ex Dealer, en Hugo Espectáculos (España 70 sur). Entradas en Farmacia Del Patio, Rocky Bay, Il Pilonte y www.tuentrada.com. Valor: $500.