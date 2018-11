Por fin, la espera tuvo su recompensa. Joan Manuel Serrat, 'El Nano', aterrizó anoche con su Mediterráneo Da Carpo en el Teatro del Bicentenario y cautivó a los sanjuaninos. "Te quiero', "Te amo', "Sos mi ídolo'; fueron algunas de las ocurrencias que las fans arrojaron al vuelo al cantante español coqueteando entre canción y canción, a lo largo de un show que no se detuvo únicamente en recuperar su Mediterráneo lanzando en 1971 sino en las historias encadenadas a cada tema, las bromas, sus varias anécdotas, el diálogo con la gente y letras de otros álbumes de su extensa discografía.



La velada que comenzó a las 22.20 fue un placer para los sentidos de la concurrencia que tuvo la oportunidad de asistir al concierto que forma parte de una gira histórica para el astro.

Martina Flores. La joven intérprete local se encargó de musicalizar la previa, cantando cuatro de sus temas junto a su banda. "Es una emoción indescriptible estar acá', dijo.

De esta manera, el ilustre visitante hizo pie en el escenario frente a una platea que ansiosa aguardaba su arribo, luego de una intro musicalizada por un maravilloso sexteto -compuesto por piano, teclados, bajo y contrabajo, batería, guitarra y la viola en manos de la única mujer del grupo, Uxia Amargós- que ancló en una parte de cada uno de los temas.

La expectativa. A medida que pasaban los minutos, la sala fue colmando su capacidad para llenarse a las 22. (Fotos: Marcos Urisa)



Composiciones emblemáticas como Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco, Barquito de papel, Qué va a ser de ti, Vagabundear y el legendario Mediterráneo, no faltaron en este recital con el que el cantautor se sumerge en el clásico LP que estrenó en 1971 y que el trovador celebra, adelantándose al festejo del medio siglo de una joya marcada por su atemporalidad.



Así, con su voz intacta, el poeta arrancó con Mediterráneo y explicó por qué a la audiencia que lo aplaudió de pie desde que apareció en escena y se colgó la guitarra al hombro, seguido de sus músicos que se dejaron llevar por el capitán de la nave.



"Muchas gracias... Es probable que algunos de ustedes digan que no es para festejar porque no una cifra redonda, como 200 mil o 2 millones, pero a mí me está pareciendo que es interesante celebrar que las canciones llegan a los 47 años vivas. La fragilidad de la vida me lleva a anticipar los acontecimientos', fueron algunas de las palabras que brotaron de su garganta, entre relatos y picardías que la audiencia recibió con alegría y conmovido, al mismo tiempo.



Romántico, melancólico y con una fuerte carga social, como es habitual en él, Serrat navegó por todos los mares y las diferentes emociones interpretando las 10 joyas de la mítica producción, manejando el timón a gusto, aplaudido de pie y ovacionado por sus seguidores, que le entregaron el corazón, aunque sólo fuera por una noche.