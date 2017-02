Tanner (Ben Foster) y Toby Howard (Chris Pine) son dos hermanos que viven en el estado de Texas y que, tras la muerte de su madre, se proponen atracar el mayor número de bancos de la zona en un breve periodo de tiempo. Pero ellos no son atracadores profesionales, uno es un ex convicto y el otro es un padre divorciado con dos hijos. Su objetivo es reunir la cantidad de dinero necesaria para no perder la granja familiar que el banco les reclama por falta de pago, que es lo único que tienen y único por lo que han luchado toda la vida. Su plan es pagar al banco con la misma moneda y será una carrera a contrarreloj porque los Rangers de Texas, con el veterano Marcus Hamilton (Jeff Bridges) a la cabeza, están pisándoles los talones.

Título: Sin nada que perder



Título original: Hell or High Water



Actores: Chris Pine, Ben Foster, Jeff Bridges.



Director: David Mackenzie.



Género: Western , Nominada al Oscar , Drama.



Origen: Estados Unidos.



Duración: 109 Minutos.



Calificación: Apta mayores de 13 años con reservas.

Play Cinema

2D Subtitulado: 21:20, 23:20, Trasnoche: 01:30