Sofi Morandi, una de las influencers más famosas y actual concursante del Bailando, le contó a Mirtha Legrand cómo las nuevas generaciones de Milennials y Centennials cambiaron la forma de comunicarse.

"Está el skere y el modo diablo. Se hace con un gesto que es así, haciendo los cuernos. Skere es una deformación de let's get it, que en inglés significa 'a por ellos', y suena parecido. Y, por ejemplo, si no te gusta el plato, decís que ese plato no te lo robo", comentó, ante la sorpresa de la diva.

Fuente: Rating cero