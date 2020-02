La serenidad lo caracteriza, aunque es cauteloso, sabe que el paso que dará, al subirse en el vuelo que lo llevará a México, puede ser transcendente para reforzar el objetivo de posicionarse y consolidarse en los circuitos internacionales más importantes del reggae y el dancehall mundial.

Pero su propósito es simple: tocar y cantar en donde sea: "Si me invitan hasta en Dubái, voy sin dudas", define de manera contundente Mama Ordán. El sanjuanino, creador de la mítica banda Mamá Perfecta y que viene hace años transitando el camino solista, armó su bolso y viajó a tierras aztecas. Allá tendrá un completo itinerario de escenarios y festivales por donde actuar, que le significará sin dudas una gira beneficiosa a su carrera que no sabe de fronteras geográficas.



Mañana, jueves 6 de febrero, la primera parada será en Bar Fly, en Guanajuato, un emblemático escenario del circuito reggae, donde se suben grandes exponentes de dicho género. Luego, el viernes, estará en La Taberna de Boris (Iturbide); el sábado, La Envidia (Irapuato); el domingo en Rey Compadre (León); Morocho (Potosí) será el lugar el jueves 13; el viernes 14 en Inked, Morelia; el 15 en Quilombo Bar (Manzanillo) y finalmente en el más grande de todos, Cultural Roots el domingo 16 en el Distrito Federal. Allá presentará todo su material, desde el disco Yes, yes, yes, pasando por Respeto y el más reciente, Volver a la base, cuya performance será bajo el formato soundsystem (vocalista y DJ). Antes de embarcarse, Marcos Ordán (su real nombre) dialogó con DIARIO DE CUYO y manifestó sinceramente lo que significa esta instancia para él: "Será la primera vez que viajaré, la verdad que estoy muy feliz por representar a San Juan y al país, con mis canciones. Hace varios años que mantengo contacto con productores y DJ's en México. Sorprendentemente, la música que hago, desde el tiempo de Mamá Perfecta es muy escuchada. En verdad, no me pongo expectativas. Voy y hago el trabajo, sin planificar mucho. Siempre mi objetivo artístico es actuar. No soy un influencer que está pendiente midiendo cuántos seguidores puedo tener en México, o en Perú. Me fijo en hacer buenas canciones y si llegan a otros lugares, bienvenido sea".



Arrancar el 2020 con el pie derecho, puede ser interpretado así al considerar esta instancia explorando nuevos territorios con la música. Sin embargo, Ordán considera que puede ser un arma de doble filo si se entusiasma demasiado. "Puede ser auspicioso, crearme muchas expectativas, pero después, ves de repente que la situación en el país, sigue igual. En materia cultural hubo mucho retroceso para los músicos como yo. Al final nos banca nuestra familia, la que soporta nuestras depresiones porque no salen los shows, o cuando nadie nos da pelota y nadie se entera que saco una nueva canción. Prefiero vibrar el día a día y poner toda mi energía cuando subo al escenario", expresó el cantante.



Mama Ordán, después de su gira por México, le tocará a fines de febrero hacer un recital más aquí en la provincia. En abril tendrá otra incursión por Chile y en marzo por Córdoba con cuatro fechas consecutivas.