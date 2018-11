Es uno de los artistas más sexies del planeta y cada vez que puede hace gala de ello, tanto en sus videoclips como en la portada de sus discos.

Por eso, en el especial que Susana Giménez realizó con Maluma en Medellín, su ciudad natal, era lógico que muchas de las preguntas apuntaran a esa imagen que el artista trasmite.

Sin embargo, una de las más fuertes vino de parte de una de sus fans, y no de la conductora. "Tengo preguntas de las fans. ¿Cuál es la propuesta más indecente que te han hecho?", indagó la conductora.

HORA DE LA VERDAD » ¡@maluma responde las preguntas de sus fans! �� Mirá lo que le preguntaron al cantante ���� #MalumaConSusana pic.twitter.com/Heme1af8S5 — Telefe (@telefe) 15 de noviembre de 2018

"Ok, ya han visto el video de Mala mía, ¿o no?", la portada del video de Mala mía que son muchas mujeres", respondió el cantante.

"Sí, estás en una cama como con veinte mujeres", expresó Susana.

"Exacto. Me dijeron así, tengo un convoy de amigas", se confesó Maluma entre risas.

"A la miércoles, pero eran muchas", soltó Susana.

"Yo les dije no, que eso era demasiado, le dije mi amor, mala mía", recordó él con humor.

Sin embargo, luego se invirtieron los roles y fue el astro colombiano el que tomó el rol de periodista y le hizo algunas preguntas a la diva.

"¿Qué es lo mejor y lo peor de estar enamorado?", la consultó.

"Estar enamorada es fantástico, porque te hace latir el corazón, te hace vivir, te hace gozar. Lo peor para mí es la convivencia, para mí, por mis experiencias. He tenido varias parejas y la convivencia mata al amor. Para mí, a esta altura de mi vida, con mi experiencia, te digo eso. Si quieres amar para siempre, no te digo al principio, la pasión del principio es fabulosa, pero después la convivencia es un poquito desgastante, sobre todo si son muy distintos. Si los tipos dejan toda la ropa tirada, cosas así desprolijas, te aprietan la pasta de dientes y no te la dejan bien gordita, como a mí me gusta", analizó la diva.

