Andrés Canto

Recomiendo ver la película que se llama "La razón de estar contigo". Trata de la relación de un hombre con un perro que lo crió de pequeño, tenía una forma muy particular de jugar con él y hasta se entendía muy bien, gracias al perro se enamora de una linda chica. Pasa el tiempo ellos enamorados y el perro siempre presente en ellos. Luego él debe irse a estudiar y deja al cachorro en casa de sus parientes. Pasan los años y el cachorro se siente triste y viejo, así mismo deja de existir. Y al momento de morir vuelve a nacer reencarnado en otro perro de otra raza. Así pasa por varios dueños. Con el paso de los años el perro siempre buscó a su dueño del principio, que era ese joven que una vez lo dejó por irse a estudiar. Lo que enseña es que luego de tantas vidas buscándolo a su dueño, el perro lo encontró. Me dejó como reflexión que el que no afloja, llega y el que ama encuentra.