Indignada, Tamara Báez decidió mostrar los chats privados que mantuvo con L-Gante, su ex pareja y padre de su hija Jamaica.

Cargados de chicanas y agresiones, los mensajes que intercambiaron en su discusión más reciente fueron compartidos por la influencer en las historias de su cuenta de Instagram.

Tamara Báez hizo esa publicación poco después de que L-Gante presentara públicamente a su nueva novia, Candela Arizaga, a quien describió como "una bomba rubiecita".

Lo hizo en Noche al Dente (América, a las 22.30). Candela Arizaga fue a acompañarlo, junto a una amiga, al estudio del ciclo que conduce Fernando Dente. Y cuando el cantante la alabó al aire,la joven se mostró muy tímida.

A la pregunta acerca de si él y Candela ya llevan un tiempo en pareja, L- Gante respondió: "Sí, hace un par de fechas ya... y nos estamos conociendo, todo de diez”.

Tamara Báez: "¡Forro que sos!"

Ahora, pocas horas después de la emisión de ese programa, Tamara Báez develó el desagradable intercambio de mensajes que tuvo con Elián González, tal el verdadero nombre de L- Gante, subiendo una captura a Instagram.

Junto a esa imagen, la mamá de Jamaica hizo durísimas reflexiones respecto de su ex pareja y hasta advirtió que podría seguir hablando.

Como se desprende del chat, la discusión entre el músico y su ex mujer empezó cuando él propuso que la pequeña Jamaica se fuera a vivir un tiempo con él para evitar que Tamara le siguiera reclamando que no es un padre totalmente presente.

“Me da bronca que quieras llevártela a vivir con vos ahora, cuando no mandás mensaje por días sin saber de ella. ¡Forro que sos!”, le reclamó Tamara.

Y el músico le respondió en términos durísimos y hasta con insultos: “Contestame, ¿querés que viva conmigo un tiempo? Así se te bajan los humos y despejas, y vas a Capital Federal a que te apoyen la rata un rato. Contestame, boluda”.

Junto a la captura de ese chat, Tamara escribió sus propias reflexiones. "A él sólo le molesta que me apoyen la rata", dijo, usando los mismos términos que L- Gante para referirse a que a él le incomoda que ella tenga su propia vida sexual.

“No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención que le da a mi hija...”, añadió.

Luego, Tamara Báez señaló que a ella no le importa que el cantante de cumbia 420 tenga una nueva pareja. “Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta, eso no causa dolor", aseguró.

"Cuando una es mamá, ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas”, sostuvo.

Y en el cierre del posteo, Tamara lanzó una advertencia muy filosa:“No me jodan porque yo, si exploto, puedo contar mucho”.