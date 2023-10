En el marco del Festival de Músicas San Juan, llegó la hora del tango. En el concierto de esta noche en el Cine Teatro Municipal será recordada una figura trascendente de la interpretación de la música ciudadana: Tita Merello, pionera de la voz femenina del 2x4 en la década de 1920. Teniendo en cuenta que el 11 de octubre era el día de su natalicio, la Asociación Civil Músicas San Juan (Acmusa) convocó a parte de sus socias cantoras e invitó a otras voces para protagonizar este espectáculo, del que también participan conocidas formaciones.



"Fue una de las primeras artistas feministas, trabajó mucho por los derechos de género y de salud y es una referente de la música, teatro y cine" explicó María José Ortiz -presidenta de Acmusa- sobre las razones que sustentan este homenaje.



Yanina Rojo, Carla Tello, La Mariú, Nora Pin y Lucía Cervantes (desde Mendoza), serán las voces del tributo, acompañadas por las guitarras de Silvana Poblete y Marcelo Villegas, este último también encargado de los arreglos. Luego actuarán dos tríos muy diferentes, como son Neo Tango Trío, integrado por Tito Oliva, Esteban Calderón y Nico Bustos; y La Llaga Tango, con Eduardo Marques Vieyra en voz, Adrián Torres y Nelson Tejada en guitarras.



"Las cantoras no todas hacen tango, pero incluyen algunos a veces en sus repertorios, mientras que Neo Tango propone los temas de Tito Oliva y también tangos clásicos. La Llaga hace temas de rock fusionados, por lo que en una sola noche, podremos tener un espectro amplio del tango" aportó Ortíz.



"Me inspira y me sensibiliza mucho el poder homenajear a Tita Merello, sabiendo un poco de su historia, de su vida, ella empezó desde muy abajo con mucho esfuerzo, con mucha dureza de vida, pudo imponerse en la música y como actriz, y cómo llego a ser una grande. Desde mi gran admiración, con todo mi cariño y respeto, me siento enormemente orgullosa de poder desde mi voz homenajearla", aportó Carla Tello, a quien le tocaron dos de los temas popularizados por Merello, como "Se dice de mí" y "Cambalache".



Por su parte Mariú Fernández, conocida como La Mariú, viene del palo del folclore, pero mostró su admiración por Merello. "Es una caricia al alma participar, Tita Merello una grosa, más allá de que mi fuerte no sea el tango", dijo la cantante que dijo que siempre tiene algún tango en su repertorio. "Nunca voy a cantar un tango como un porteño ni ellos cantan una tonada como nosotros, hay cosas que se llevan en la sangre, pero eso no nos quita la posibilidad de poder hacerlo" aseguró la intérprete.